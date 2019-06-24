中職／味全龍催生第6隊？吳志揚：樂觀其成

▲會長吳志揚。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

味全龍加盟案5月13日中華職棒常務理事會通過，24日召開會員大會，確認通過味全龍加盟案。日前傳出有企業正在籌組第6隊，對此會長吳志揚表示：「聯盟沒有收到相關可靠消息，也是看新聞才知道的，但對於第6隊，我們保持樂觀其成的態度；有第5隊之後，相信會有企業更有興趣。」

味全龍棒球隊在民國88年12月13日宣布解散，同時退出中職聯盟團體會員會籍，相隔20年，頂新集團職棒籌備處於今年4月29日遞交球團經營企劃書給予聯盟審查，5月13日常務理事會獲得同意通過，並於今天會員大會通過加盟案，正式成為中職一員。這也是中職自2008年之後，暌違逾10年，再度增加到5隊以上。

請繼續往下閱讀...

有媒體日前報導已有企業在整合運作，向聯盟提出申請，最快本週即有答案，但吳志揚表示，目前尚未收到相關消息，「如果有任何消息，會第一時間告訴大家。」

吳志揚透露，在味全龍加盟以前，聯盟已向10至20家企業提交精美企劃，希望他們能夠評估加盟的可能性，但一直在等回應，「現在經濟不景氣，企業想要投入真的有困難，他們願意以行銷、贊助方式投入，但要經營一支球隊，他們考慮會比較多，如今有第5隊的加入，我們對第6隊更有信心，保持樂觀其成的態度。」

吳志揚坦言，當時是期待第5、第6隊一起加入，也利於賽程安排，「但景氣真的不好，娛樂業會比較辛苦，現在真的有第6隊要加入的話，也趕不上今年的選秀了，必須再等一年。」