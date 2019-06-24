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中職／味全龍主場積極尋找中　二軍基地確定落腳斗六

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▲▼味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會,魏應充。（圖／記者李毓康攝）

▲魏應充。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍加盟案5月13日中華職棒常務理事會通過，24日召開會員大會，確認通過味全龍加盟案，會後聯盟召開「味全龍加盟記者會」，宣告味全龍「回家」，正式加盟中華職棒，龍隊全體總動員見證歷史性一刻。味全龍創辦人魏應充在記者會宣布，斗六球場將成為二軍訓練基地。

味全龍棒球隊在民國88年12月13日宣布解散，同時退出中職聯盟團體會員會籍，相隔20年，頂新集團職棒籌備處於今年4月29日遞交球團經營企劃書給予聯盟審查，5月13日常務理事會獲得同意通過，並於今天會員大會通過加盟案，正式成為中職一員。這也是中職自2008年之後，暌違逾10年，再度增加到5隊以上。

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魏應充今天正式宣佈，二軍訓練基地確定落腳雲林斗六球場，至於主場仍在積極尋找中。

斗六棒球場去年進行翻修，包含室內牛棚區從紅土改鋪人工草皮、記者室整修粉刷、球場排水改善、重新鋪上草皮、球員休息室加上置物櫃、球員休息區換上沙發椅、空調系統改為分離式、部分空間重新粉刷、記分板系統更新、添購割草機等器材，並且改善漏水問題，去年雲林斗六棒球場開放OT案投標，由運動家育樂公司標下。

味全龍隊確定組隊之後，積極走訪各球場，從今年3月份與斗六球場接觸，雲林縣長張麗善曾經親自陪同魏應充參觀球場，其中斗六球場硬體設施堪稱目前國內最佳的球場之一，龍隊評估斗六球場的環境十分適合訓練，從今年8月份開始承租，先簽到明年11月份，龍隊明年以斗六球場為訓練基地，將在此安排二軍賽事。

關鍵字： 中華職棒味全龍中職魏應充
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