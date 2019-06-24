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挑戰者盃／中華女排26日首戰　分B組碰阿根廷、加拿大拚第一

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▲▼ 亞俱女排,中華隊 。（圖／取自亞排聯官網）

▲中華女排 。（圖／取自亞排聯官網，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華女排取得參賽今年FIVB(International Volleyball Federation，國際排球總會)世界聯賽挑戰者盃資格賽，賽事將在26日開打，中華女排被分在B組，對手有阿根廷和加拿大。排協秘書長鄭松益表示，「目標希望能夠拿下第一，才能取得明年世界排球聯賽(VNL)的機會。」

世界排球聯賽為最高層級的國家聯賽，每年都有男女各16國隊伍參賽，其中12支為核心隊伍、4支為挑戰隊伍，核心隊伍能保有4年不變的參賽權利，而挑戰隊伍的最後一名，將會被挑戰者杯的冠軍取代，不過今年因為亞洲區因為隊數不足，沒有舉辦資格賽，亞洲排球聯合會以國際排名選定，女排由哈薩克代表。

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▲▼ 亞俱盃女排，中華女排 。（圖／取自亞排聯官網）

不過哈薩克在報名截止前一天突然宣布棄賽，鄭松益提到，「哈薩克的排名比我們高兩名，他們棄權之後就是我們，因此派出世大運代表隊參賽。目前賽程還沒有完整出來，目前僅知中華女排分在B組，對手有加拿大和阿根廷，兩場比賽都不好打，畢竟我們的身材比較吃虧，各隊應該也都派出國家隊，第一場26日會打，就是台灣時間的27日。」

但挑戰者盃結束後緊接著世大運，鄭松益說，「當初也有考量到這樣密集的問題，不過徵詢總教練的意見，以及和球員討論之後，都覺得這是一個非常好機會，這樣的機會不容易，所以放棄去塞爾維亞移訓，還是決定要打挑戰者盃。」至於挑戰者盃的目標，「目前賽制是第一名的話就可以打明年的國家聯賽（只有世界前16名可參加），第二名不確定可不可以，所以目標還是以第一名為主。」

▼中華女排總教練黑葛原浩二。

▲▼ 亞俱盃女排，中華女排 ,總教練黑葛原浩二。（圖／取自亞排聯官網）

關鍵字： 挑戰者盃
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