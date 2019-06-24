世大運／女籃挑戰美國NCAA亞軍　華格納：給大家suprise

▲世大運女籃代表隊將挑戰美國隊 。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／高雄報導

2017台北世大運中華女籃拿下銅牌圈粉無數，但在即將開戰的拿坡里世大運，小組賽就要挑戰2017、2018連續兩年拿下NCAA一級亞軍的密西西比州大組成的美國隊。不過總教練華格納(Albert Kenyon Wagner)老神在在面對挑戰，「我們又快又準，會讓各位大吃一驚。」

世大運中華女籃將依序對上斯洛伐克、美國以及墨西哥，華格納認為剛從澳洲移地訓練回來的中華隊，並非沒有機會以小搏大。「我們的老將經驗豐富，又快又準。年輕球員帶來速度，幫助我們防守更快。對上美國這種高大球隊，更要拿出特色。我們的投籃和防守都很好。現在狀況越來越好，希望讓各位大吃一驚，創造奇蹟。」

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而這次參賽，人氣球星黃鈴娟也從學妹變成學姊，「心態轉換要更成熟，這次已經沒有學姊可以靠，一定要跳出來有肩膀可以扛下來。學妹經驗還是會有差，但她們非常認真，努力想拿下好成績。女生關注度越來越高，WSBL也越來越多觀眾，相信在拿坡里還是有很多人支持。」

「要隨時準備好對抗，上一次美國隊賽前有做友誼賽，對抗性非常有差別，身體一定要準備好碰撞。我相信速度、進攻欲望沒太大問題，就像教練說的重點在防守上。」黃鈴娟說。

首次參戰的佛光大學後衛陳孟欣說：「有學姊陪伴大家一起，不管怎樣都是學習。對手都比較高大，要做好準備挑戰她們。」林蝶則說：「外國球員條件都很好，至少要比她們更努力，努力突破最佳成績。」

密西西比州大不算NCAA傳統強隊，但2017和2018賽季連續拿下亞軍，近4年累計126勝22敗。