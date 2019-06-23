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美洲盃／巴西轟爆祕魯救阿根廷　下場贏卡達即保晉級

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▲2019美洲盃，阿根廷，梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

巴西在23日以5比0大勝祕魯，順利以7分的積分搶下小組第1的位置晉級，而巴西這場贏球，對於阿根廷而言可說幫助甚大，因為原先被分到B組的阿根廷，是小組墊底，看似無緣晉級，但小組最後一戰贏下卡達，不需計算勝球數能以小組第3出線。

美洲盃本次有12支隊伍參加，分成3組進行，各組的前2名以及成績最好的2支第3名隊伍可以晉級8強。巴西與秘魯賽前，阿根廷以0勝1敗1平，排在小組墊底，即便最後一場踢贏卡達，仍可能以最差的小組第3名慘遭淘汰，不過23日巴西以5比0大勝祕魯後，A組情勢確定，排第三的就是祕魯，他們積分為4分，淨勝球則是-3。

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意味著接下來阿根廷只要能戰勝卡達，就不會成為戰績最差的小組第3名，目前阿根廷淨勝求為-2，積分為1，但只要贏了卡達，積分就會變成4分，淨勝球也會大於-2，將會壓過祕魯，成為小組賽戰績較好的第3名，甚至有可能直接成為B組第2，但這仍要看哥倫比亞與巴拉圭最終對戰結果，只要阿根廷晉級，就可以繼續看到梅西(Lionel Messi)征戰。

若接下來A、B組的第3名晉級，阿根廷在8強賽對手就有可能是巴西，這也將會是梅西與「森巴軍團」之間的大戰，不過若是B、C組第3名一同晉級，巴西就會對戰C組的隊伍。

▲2019美洲盃，阿根廷，梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷只要接下來贏卡達就注定晉級。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美洲盃巴西祕魯阿根廷卡達
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