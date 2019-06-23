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美洲盃／內馬爾缺陣巴西仍5比0勝祕魯　近13場未敗

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▲2019年美洲盃，巴西。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西在內馬爾缺陣下，仍以小組第一晉級。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美洲盃23日的第三輪小組賽，A組賽前並未有任何隊伍確定晉級，而在今日巴西對決祕魯的比賽中，「森巴軍團」展現了超強實力，以5比0大勝，這當中巴西還沒有內馬爾(Neymar)坐鎮，靠著這場勝利，巴西也鎖定小組第1晉級。

內馬爾先前在巴西與卡達的友誼賽中，不慎扭傷腳踝造成韌帶斷裂，導致無緣本屆的美洲盃，折損這名大將後也讓外界擔心巴西的前景擔憂，不過巴西卻展現不斷打臉外界質疑，在美洲盃第一戰就以3比0擊退玻利維亞，第二戰雖與委內瑞拉踢平被質疑，但第三戰還是大勝秘魯。

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▲內馬爾遭美國後衛耶德林嘲諷 。（圖／路透）

▲內馬爾無緣本屆美洲盃 。（圖／路透）

面對祕魯，巴西開局都處在被動狀態，不過到了第12分鐘，巴西憑藉左側角球，讓卡瑟米羅(Casemiro)直接在門前頭槌射門，為巴西攻下第1球，第19分鐘祕魯開球出現失誤，直接送給讓菲爾米諾(Roberto Firmino)，讓他輕鬆破門得分。到了第26分鐘，祕魯獲得了自由球機會，但祕魯卻錯失這個絕佳得分機會，又在第32分鐘讓愛華頓(Everton Soares)於左側遠射進球，在上半場巴西已經取得3比0領先。

進入下半場巴西火力依舊不減，在54分鐘又踢進一球，第90分鐘巴西角球戰術，讓席爾瓦(Willian Silva)從左側直接射門成功，最終巴西就以5比0轟垮祕魯，全場巴西一共18次射門，有9次射正，祕魯則只有8次射門、2次射正。巴西靠著這場贏球，最終以7分的小組積分，成功以小組第1晉級，在內馬爾缺戰下表現可說非常亮眼。

值得一提的是，自從去年世界盃之後，巴西國家隊所有的比賽全部保持不敗，13場比賽戰績11勝2平，其中有11場比中，巴西都未讓對手得分，以絕對實力打垮對手。

關鍵字： 美洲盃巴西祕魯
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