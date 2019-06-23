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遭棄天使終結者25場僅拿4救援　美聯最強雙城準備網羅

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▲天使釋出終結者艾倫（Cody Allen），雙城準備以小聯盟合約網羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲日前天使釋出終結者艾倫，雙城準備以小聯盟合約網羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使終結者艾倫（Cody Allen）上週遭指定讓渡，隨後被釋出成為自由球員，這位生涯奪得153次救援成功的後援投手，很快就引起其他球隊的網羅興趣。根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，雙城隊準備以小聯盟合約簽下。

去年冬天艾倫以1年850萬美元合約加盟天使，他25場出賽主投23局被轟9支全壘打、出現20次保送，戰績0勝2敗、防禦率高達6.26，僅拿下4次救援成功，在安那罕的表現只能用「災難」來形容。

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雖然艾倫本季成績不佳，但看上他具有後援經驗，且在印地安人效力7年奪得149次後援成功，平均每季都有30次救援成功的表現，雙城隊正計劃以低風險的小聯盟合約簽下。

艾倫對於雙城球團有一定的熟悉度，雙城隊主管佛菲（Derek Falvey）過去曾是印地安人高層的一員，他看著艾倫從2012年升上大聯盟，一路成為球隊的終結者，雙方不僅關係友好，對艾倫的實力也有相當程度的了解。

目前雙城以50勝26敗、勝率6成58位居美聯中區龍頭，領先印地安人9場勝差，雖然勝率排美聯第1，但後防一直是問題，本季牛棚團隊防禦率4.47排美聯第8，球隊期望藉此補進一名具有經驗的後援投手。

關鍵字： 雙城天使艾倫
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