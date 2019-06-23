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台灣首位選秀進美職　林家正：目標邁向大聯盟

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▲林家正與響尾蛇正式簽約。（圖／經紀人提供）

▲林家正與響尾蛇正式簽約。（圖／截自林家正臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇在今年大聯盟選秀16輪挑中林家正，順利與球團談約並在23日完成簽約，林家正是第一位在美國就學並利用「大聯盟選秀」管道進入美職體系的球員，他在簽約後也鼓勵台灣球員勇敢追夢，他也將面對一切挑戰，目標邁向大聯盟。

林家正曾經歷過兩次選秀，終於在第3次順利簽約，他坦言，簽約只是過程，真正的考驗才正要開始，接下來他將隨球團安排的計畫，在小聯盟季賽中亮相。

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「邁向大聯盟」是林家正從小到大的夢想，也是他當初選擇到美國念高中的終極目標，未來將朝這個目標繼續努力，他說，「我會勇敢的面對挑戰，克服一切困難。」

以下為林家正的公開信全文：

台灣的球迷以及媒體朋友們大家好:

在今天美國的六月 22 日，我已經正式的在亞歷桑納響尾蛇隊位於鳳凰城的春訓基地 Salt River Fields at Talking Stick 簽下職業合約，接下來將立刻接受球隊指派，投入小聯盟賽季比賽。

這一次的合約商談非常順利，透過經紀人與球團在很快的時間內便就合約達成共識，除了簽約金以外，還包括了未來結束選手生涯後完成大學學業的學雜費與住宿所需開支，感謝經紀人與球團能在很短的時間內完成洽談，讓我得以盡速展開職業生涯。

我了解簽下這份合約只是棒球生涯中的一個過程，接下來等待著我的將是職業球隊辛苦但是扎實的訓練內容，以及小聯盟球季過程中的種種磨練，不過我知道這是邁向大聯盟—我從小夢想，也是我當年來到美國讀書的目標—的必經過程，我會勇敢的面對挑戰，克服一切困難。做為第一位來到美國就學、經過選秀而簽下合約進入美國職棒大聯盟體系的台灣人，希望我的經歷可以鼓勵更多台灣的孩子們勇敢追尋自己的夢想，挑戰不一樣、或是沒有那麼多人走過的道路，過程或許艱辛，但是最後的果實會是甜美的。

關鍵字： 響尾蛇林家正
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