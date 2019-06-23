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亞足聯盃／朱益成單刀險追平　北韓425讚航源防守盼再來台

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▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲朱益成錯過單刀進球機會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，雖然最終以0比5落敗，但是比賽的內容也有長足的進步。北韓425也認為航源這一年多來的防守進步很多，希望未來有機會能夠邀請他們到台灣參加邀請賽。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

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由於分組關係，航源FC去年和今年都碰上北韓425，去年首次參戰以1比5輸球，不過有了去年的經驗加上海地外援Benchy以及南韓外援朱益成的助力，今年4月在台灣主場以0比3輸球，但有2球都是在傷停補時體力和注意力下滑的情況下掉分。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

本次兩軍再度交手，北韓425雖然掌握了7成的控球時間，上半場13分鐘就有射門機會，第19分鐘安日范罰球得分，航源0比1落後下遭到轟門，沒有讓北韓425再有機會，第38分鐘航源第一次射門也是射正，可惜朱益成起腳太正，傷停補時北韓425失誤，朱益成一個單刀大好機會攻門起腳，守門員沒能守住，但是角度太斜了擦過門柱出界。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

航源險些能夠追成1比1平手，但以0比1落後帶入下半場，57分鐘吳赫哲的罰球進球，第77分鐘林哲民門前頭槌、第83分鐘以及第92分鐘再遭張成赫進球，終場航源以0比5落敗。不過比賽內容上上半場的策略和盯防相當成功，航源教練洪慶懷認為，「即便輸球，但是球員有打出拚勁和態度，防守上的要求也都有做到，我們已經進步很多。」

▼游家煌。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

航源總教練陳永盛也認為，「北韓425是北韓最好的球隊，實力是可以去打亞冠的，對我們來說是很辛苦的一場挑戰，希望未來10年能以425為目標。」而北韓記者也對於朱益成、游家煌的表現很驚艷，並詢問球員的年紀，其中游家煌今年僅21歲、27歲的朱益成則有著南韓青訓背景，經驗也很豐富。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

北韓425也稱讚航源這一年來的進步，「我們一年交手了四次，但今年特別是這一場感覺航源尤其是在後防上很不錯，希望未來如果有機會，台灣能在主場辦邀請賽的話，可以邀請我們去參加，只要有正式的申請和邀請，我們就有機會可以到台灣比賽，我們上級有說或是能夠一起訓練，雙方都可以一起進步，覺得相當好。」

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源北韓
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