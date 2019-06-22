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中職／林安可把「不死鳥」當偶像　酷愛釣魚轉換心情

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▲▼107學年度UBL大專棒球聯賽賽前記者會,林安可。（圖／記者季相儒攝）

▲林安可投身中職選秀。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／台北報導

文化大學林安可確定加入中職季中選秀，這位來自台南的台灣、阿根廷混血兒，從小就看職棒但是沒有特別支持的球隊，倒是對於同鄉台南大學長郭泓志情有獨鍾，想要效仿他那不畏傷痛，經歷過大小傷勢後依舊堅持著棒球路的「不死鳥」精神，他還透露自己很喜歡去釣魚放鬆心情。

▲▼郭泓志大聯盟時期。（圖／達志影像／美聯社）

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▲「不死鳥」郭泓志。（圖／達志影像／美聯社）

林安可出生自台南市，三級棒球時期都效力於台南在地學校，國中是建興國中；高中則是南英商工，這兩所學校跟他的偶像郭泓志一模一樣，而且他們倆同樣是左投，並且都有不錯的打擊能力，因此也讓林安可從小就把郭泓志當作不斷努力的目標。

曾經有過旅外機會的林安可，現在準備投身中職選秀，面對旅外他受訪表示，「不管在什麼地方打球，把自己給準備好都是最重要的，每個階段都要全力以赴，現階段就是希望能夠先適應職棒環境。」

對於未來進入到職棒高強度的環境，林安可也向不少學長請教過，效力Lamigo桃猿的黃子鵬同樣畢業於文化大學，他也會跟林安可分享職棒經驗。不過林安可打趣地說，「他每次跟我講都不認真，很愛在那邊開玩笑。」

▲2018世大棒林安可。（圖／中華棒協提供）

▲林安可希望能以投、打雙刀流挑戰職棒。（圖／中華棒協提供）

不過林安可也已經做好心理建設，不管是職棒的強度以及賽季的長度，都必須有所準備，他認為自己現階段最需要加強的便是體能條件，另外他也強調，職棒的競爭不用問學長們的經驗，因為他光用看的，就能感受到要在職棒生存有多不容易。

儘管林安可在業餘時期多次入選中華隊，但還時會遇到狀態不好的時候，他提到當遇到這種情況時，會讓自己轉換心情，像是他很喜歡去釣魚，有時候去釣魚可以釣整天，除了一方面放鬆心情外也能夠有很多時間思考，如何讓自己突破困境。

關鍵字： 中華職棒選秀會林安可郭泓志
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