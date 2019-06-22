獨行俠開4年1.12億美元給霍佛德　達拉斯組建三巨頭

▲獨行俠向霍佛德報價4年1.12億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克禁區悍將霍佛德(Al Horford)先前已經終止與球隊的談判，將在自由市場尋求新的合約，這對於綠衫軍而言絕對是個重擊，而《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)則透露目前獨行俠已經向霍佛德報價，有意簽下這名內線大將來組成三巨頭。

霍佛德先前跳脫合約後，原先有意續留賽爾提克，但綠衫軍只願提供他3年的合約，與霍佛德想要的4年長約仍有落差，最終這名禁區悍將也終止跟波士頓的談判，要在自由市場尋求合適的球隊。霍佛德在自由市場中依舊許多隊都搶著要，其中獨行俠最為積極，據史坦指出，達拉斯目前已經開出4年1.12億美元的頂薪合約給霍佛德。

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獨行俠在本季選中了超級新人唐西奇(Luka Doncic)已經確定為核心後，又從尼克交易來波辛基斯(Kristaps Porzingis)，若接下來霍佛德正式同意這份報價，就能組成「三巨頭」，有機會衝擊西區戰場。本季霍佛德在塞爾提克場均得到13.6分、6.7籃板、4.2助攻，儘管數據看似平淡，但他卻有著極高的球商，加上又是一名團隊型球員，在場上的價值往往是數據無法體現，同時霍佛德也相當擅長防守，對於球隊有著很大的影響。

由於唐西奇與波辛基斯都是年輕球員，但霍佛德卻是33歲的老將，將可以用自身的經驗帶領這兩名年輕球員成長，不過若簽下4年長約，屆時霍佛德就已經37歲，運動能力勢必會大幅下滑，有可能在往後會影響到獨行俠的薪資空間。

▲獨行俠有意組三巨頭衝擊西區。（圖／CFP）