中職／暴力猿3轟、李茲7局無失分　桃猿6比1擊敗富邦　

▲Lamigo桃猿李茲先發主投7局無失分飆11K。（圖／記者李毓康攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將21日挑戰Lamigo桃猿，富邦推出羅力先發；桃猿則是派出李茲應戰。4下朱育賢轟出陽春砲，柏納帝那也轟出2分砲。5下林立擊出陽春砲。7下桃猿安打串連再添2分。李茲先發主投7局僅被敲2支安打，另外還飆出11次三振。李茲退場後富邦在9上搶到1分破蛋，不過終場桃猿還是以6比1擊敗富邦。

桃猿先發投手李茲主投7局，只被敲2支安打，無失分另外還飆出11次三振，奪下本季第6勝，也獲選單場MVP。富邦先發投手羅力先發6.1局，被敲出9支安打失掉4分都是自責分，苦吞本季第4敗。

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桃猿全場出現12支安打，其中林立、林泓育、朱育賢各有2支安打，另外陳俊秀也上演猛打賞，林立、朱育賢、柏納帝那都各轟出1發全壘打。

1局上，富邦進攻，張正偉遭到三振，王正棠左外野飛球遭接殺，胡金龍遭到三振。

1局下，桃猿進攻，陳晨威游擊反彈球遭刺殺，林立選到四壞保送，藍寅倫遭到三振，林立成功盜上二壘，林泓育遭到三振。

2局上，富邦進攻，林益全左外野深遠飛球遭接殺，蔣智賢遭到三振，林哲瑄遭到三振。

2局下，桃猿進攻，朱育賢左外野飛球遭接殺，陳俊秀二壘後方飛球遭接殺，柏納帝那一壘反彈球遭刺殺。

3局上，富邦進攻，高孝儀二壘反彈球遭刺殺，李宗賢右外野平飛球遭接殺，方克偉游擊反彈球遭刺殺。

3局下，桃猿進攻，郭嚴文打穿二壘防線一壘安打，廖健富中外野飛球遭接殺，陳晨威遭到三振，林立二壘平飛球一壘安打、跑者上三壘，藍寅倫二壘滾地遭刺殺。

4局上，富邦進攻，張正偉遭到三振，王正棠左外野二壘安打，胡金龍投手正面滾地遭刺殺、跑者上三壘，林益全二壘強勁滾地球遭郭嚴文美技刺殺。

4局下，桃猿進攻，林泓育三壘反彈球遭刺殺，朱育賢右外野全壘打，陳俊秀左外野一壘安打，柏納帝那2分砲，郭嚴文二壘後方飛球遭接殺，廖健富遭到三振。

5局上，富邦進攻，蔣智賢二壘滾地形成內野安打，林哲瑄遭到三振，高孝儀遭到三振，蔣智賢盜二壘失敗遭觸殺。

5局下，桃猿進攻，陳晨威遭到三振，林立左外野陽春砲，藍寅倫一壘滾地遭刺殺，林泓育左外野一壘安打，朱育賢二壘滾地遭刺殺。

6局上，富邦進攻，李宗賢中外野飛球遭接殺，方克偉遭到三振，申皓瑋遭到三振。

6局下，桃猿進攻，陳俊秀打穿三壘防線一壘安打，柏納帝那三壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，郭嚴文三壘界外飛球遭接殺，柏納帝那盜二壘失敗遭觸殺。

7局上，富邦進攻，王正棠遭到三振，胡金龍右外野飛球遭接殺，林益全遭到三振。

7局下，桃猿進攻，廖健富中外野飛球遭接殺，陳晨威右外野一壘安打，林立游擊強襲球遭李宗賢美技刺殺、跑者上二壘，藍寅倫遭到敬遠保送，林泓育右外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，富邦更換張竣龍上場投球，朱育賢打穿中間方向一壘安打帶有1分打點，陳俊秀左外野一壘安打形成滿壘，富邦更換賴鴻誠上場投球，柏納帝那二壘滾地遭刺殺。

8局上，富邦進攻，桃猿更換黃子鵬上場中繼，蔣智賢右外野飛球遭接殺，林哲瑄二壘後方飛球遭接殺，高孝儀游擊平飛球二壘安打外野手發生失誤上到三壘，李宗賢三壘滾地遭刺殺。

8局下，桃猿進攻，郭嚴文選到四壞保送，張閔勛二壘滾地野選上壘、跑者遭封殺在一壘前，陳晨威二壘反彈球野選上壘、跑者遭封殺在一壘前，林立游擊滾地遭刺殺。

9局上，富邦進攻，桃猿更換林柏佑上場關門，富邦更換代打陳品捷選到四壞保送，申皓瑋三壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，王正棠左外野飛球遭接殺，胡金龍右外野二壘安打帶有1分打點，林益全左外野飛球遭接殺。