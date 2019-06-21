3A外野手延長賽記錯比分　球送觀眾、勝利送對手

The Minors gave us one of the weirdest walk-offs you'll ever see. @swbrailriders' Breyvic Valera hits what appears to be a game-tying double, but Norfolk's right fielder forgets how many outs there are....



(via @MiLB) pic.twitter.com/tc5knvf2Mt — Cut4 (@Cut4) 2019年6月20日

記者黃詩崴／綜合報導

在棒球場上記錯比數、出局數所做出的錯誤判斷都會帶給球隊傷害。20日洋基3A與金鶯3A的比賽裡，金鶯外野手誤以為對手敲出再見安打，不但沒有積極去撿安打球做回傳，甚至還直接把球丟上觀眾席，打者根據規則直接回本壘成為再見分，這也成為難以置信的再見失誤。

兩隊在正規9局打完時以5比5平手，小聯盟從10局延長賽開始，就採用開局二壘有跑者的突破僵局制，10上金鶯靠著對手暴投搶下1分，10下洋基首名打者先遭到三振，接下來換到瓦雷拉（Breyvic Valera）上場打擊，擊出右外野深遠二壘安打。

照理二壘跑者跑回追平分沒問題，但此時應該也還是平手，不過金鶯右外野手斐利茲（Anderson Feliz）卻把球丟往觀眾席，瓦雷拉從擊出球後就全力衝刺，並且靠著斐利茲的「暴傳」回到本壘，成為罕見的再見「全壘打」，帳面上是給予一個二壘安打再加上外野手的守備失誤。

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根據棒球規則，假使野手在活球情況下將球丟至觀眾席應視為停止球，將給予跑者進兩個壘包，裁判給壘之基準，如該暴傳屬於內野手處理擊球後之最初行為所作之傳球時，則以投手投球時各跑壘員之位置起算兩個壘，其他場合則以球離野手之時跑壘員之位置為基準。