台灣第一人J2當球評　時煒送中華隊簽名球衣超受歡迎

▲時煒受邀日本J2當球評台灣第一人，準備中華隊簽名球衣受歡迎。（圖／時煒提供，下同）



記者路皓惟／綜合報導

曾代表中華五人足代表隊出征亞洲盃的時煒，目前在日本從事金融業工作，即便工作繁忙仍心繫足球，上週16日日本J2球隊町田澤維亞與長崎成功丸之戰，他受邀擔任球評，成為台灣第一人。

町田澤維亞和長崎成功丸之戰特地邀請時煒擔任球評，值得一提的是，他特別準備自己的中華隊簽名球衣，在賽後記者會代表台灣致贈現場球迷，粉絲熱烈歡迎十分開心。時煒表示很榮幸有這個機會藉此推廣台灣足球。

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時煒曾於1999年受邀入選台灣U19代表隊，不過當時考量只靠踢球很難維持生活，陷入人生的十字路口，最後決定到日本慶應大學就讀經濟系，但期間始終沒有放棄對足球熱情。

2004年畢業進入投資銀行高盛工作，也慢慢有穩定的事業發展，在考慮工作狀況穩定，時煒有了兼顧工作和踢球的想法，於是2006年他決定重回球場，開始邊工作賺錢邊踢球的生活。

在英國4年時間，加入當地五人制俱樂部，2014年接著回到香港加入流浪者隊踢球，2015年再次披上中華隊戰袍，也完成為國家隊出戰的夢想，而每次練球都是從香港搭機來台，對於足球的熱愛程度令人敬佩。