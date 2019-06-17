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中職／陳鴻文推銷捕手表弟　鄭元智：表哥球速快到看不到

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▲陳鴻文跟表弟鄭元智。（圖／記者歐建智攝）

▲陳鴻文跟表弟鄭元智。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

富邦悍將投手陳鴻文的表弟鄭元智今年也來參加中職新人測試，陳鴻文到現場為他加油，他說：「希望他可以進入富邦，我投球他接捕。」但鄭元智可不想要，他說：「對決表哥是我從小到大的夢想，2013年曾接過表哥的球，完全看不到球。」

鄭元智是花蓮太巴塱國小少棒隊、花蓮光復國中、花蓮玉里高中青棒出身的選手，今年是屏東美和科大大四學生，就要畢業，因此給自己拚職棒的機會。

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他表示，跟表哥陳鴻文平常很少碰面，偶爾回花蓮才會遇得到，每一次都被罵，表哥總是罵：「你怎麼這麼爛，什麼時候打職棒？」今年總算來拚一拚。

由於跟陳鴻文相差11歲左右，鄭元智很少有機會可以接表哥的球，他說：「2013年表哥打完經典賽回來，我剛好受傷在家休息，他要我當一下捕手接球，結果球速太快，根本看不到球，只有擦到手套的邊緣。」

陳鴻文今天也來新人測試會為鄭元智加油打氣，陳鴻文表示，表哥真的很有實力，但欠缺機會，希望有機會可以打職棒，甚至進職棒，「我當投手，他當捕手接球。」

鄭元智想跟陳鴻文搭配嗎？他說：「我從小到大就想跟表哥對決，打他的球，還有另一位堂哥是中信兄弟周磊，也想跟他對決。」

問他為什麼不想當陳鴻文的球，鄭元智笑著說：「應該會被表哥罵。」陳鴻文碰到中信兄弟教練林明憲，不忘推銷鄭元智，「教練，你們有缺捕手嗎？」

關鍵字： 中華職棒新人測試鄭元智陳鴻文
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