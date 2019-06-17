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柳賢振防禦率1.26海放全大聯盟　挑戰亞洲第一人奪賽揚

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▲▼柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟國聯勝投王、防禦率王柳賢振，17日先發出戰小熊主投7局失掉2分非責失，雖然道奇打線在8局下才突破，無緣拿下本季第10勝，但防禦率持續下修至1.26，在防禦率榜上海放全大聯盟投手。

此戰首局下道奇先馳得點，柳賢振一直投到6局上才失分，巴伊茲（Javier Baez）靠失誤上壘，布萊恩（Kris Bryant）擊出安打，康崔拉斯適時安打送回兩分，接著高飛犧牲打再下一城反超前成2比1。

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道奇在6局下靠著貝林格（Cody Bellinger）一發陽春砲，追平比數，接著8局下首名打者泰勒（Chris Taylor）保送上壘，馬丁（Russell Martin）關鍵安打帶下致勝分，終場道奇就以3比2險勝。

今日柳賢振丟了94球投滿7局退場，本季控球表現極佳的他已經連3場沒有出現保送，不過打線火力來得太晚，未能收穫本季第10勝，儘管如此，仍以9勝位居國聯勝投王。在防禦率方面，從賽前1.36下修至1.26，海放防禦率2.20位居第2的紅人投手卡斯提歐（Luis Castillo）。

大聯盟史上尚未出現亞洲投手獲得賽揚獎的紀錄，柳賢振若持續保持「統治級」表現，有望朝著亞洲史上第一人邁進。過去王建民連2年19勝仍無法獲得賽揚，韓國名投朴贊浩也曾單季丟出18勝，但與賽揚獎無緣。

關鍵字： 柳賢振道奇
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