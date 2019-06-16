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日本桌賽／林昀儒4比1逆轉大陸黑馬孫聞　搶下冠軍戰門票

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，中華隊16日僅剩林昀儒的男單賽事，世界排名20的林昀儒要對上大陸選手孫聞，最終林昀儒以4比1（6：11、11：2、11：4、11：9、11：4）擊退孫聞，晉級冠軍戰！

林昀儒本站擊敗世界第三的大陸林高遠闖進8強，對上世界第8的巴西選手卡德爾拉諾(Hugo Calderano)，更是以4比0拿下勝利晉級4強，接下來要對上目前世界排名599的孫聞，不過孫聞不但曾兩度擊敗大陸球王樊振東，本站更以直落四擊敗日本小將張本智和，粉碎張本智和衛冕的野心，更擊敗兩位南韓好手晉級4強，被視為是大黑馬。

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第一局林昀儒以8：6、9：6落後，以6：11先讓對手搶下第一局，不過第二局林昀儒2：0、7：0、9：0領先，孫聞連拿2分，不過林昀儒順利拿下局點11：2，雙方各拿一局；第三局孫聞2：0，林昀儒3：2反超，並拉開差距至9：4，再以11：4連下兩局。

第四局孫聞拿下首分，林昀儒一度反超，雙方追至4平，林昀儒在拉開至9：5，孫聞連追3分，林昀儒11：9拿下先聽牌，第五局林昀儒3：4落後，不過再反超比分來到9：4，連拿2分11：4拿下比賽勝利。

最終林昀儒以總局數4比1上演逆轉勝擊敗孫聞，晉級冠軍戰後，對手將是稍晚大陸球王樊振東和許昕對決後的勝方。

關鍵字： 林昀儒
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