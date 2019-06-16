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中職／王溢正對決潘威倫　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼中華職棒富邦對桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）
▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊16日下午5點05分在桃園球場交手Lamigo桃猿，雙方皆由本土投手先發，統一潘威倫對決桃猿左投王溢正，統一近期2連敗、統一對桃猿3連敗、統一在桃園球場8連敗，今年統一還沒有在桃園贏過，今日運動彩券開盤統一讓桃猿1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.30，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.40、大小分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

潘威倫本季11場先發，戰績5勝2敗，63.1局被擊出70支安打，包括6發全壘打，25次三振，7次四死球，防禦率3.55，WHIP值1.20，本季對過桃猿3場，拿1勝，對戰防禦率4.00，對戰被打擊率0.306，曾被朱育賢、郭嚴文、林泓育敲過全壘打。

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王溢正本季11場出賽，有10場先發，戰績5勝1敗，60.1局被敲74安，包括10支全壘打，52次三振，9次四死球，防禦率4.62，WHIP值1.34，今年遭遇統一3場，拿2勝，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.317，曾挨潘武雄、陳重羽全壘打。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅Lamigo桃猿潘威倫王溢正運彩
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