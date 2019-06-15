中職／味全龍至少推薦20人　葉君璋：明年測試續辦



▲2019味全龍隊測試會。（圖／味全龍隊提供）

體育中心／綜合報導

味全龍隊自辦職棒測試會15日進入第二天，本次測試會第一天總共162人參與測試，經過體能、投球、打擊和守備測試後，第1天結束後共邀請56位野手、47位投手，總計103位選手，繼續參與第二天測試對抗賽。

味全龍隊總教練葉君璋表示，測試會的收穫比預期還要好，推薦至少20位應該沒有問題，明年也希望能自行舉辦。

總教練葉君璋特別感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生全力支持自辦測試會，本次測試會的目的就是希望能讓更多年輕好手有機會被看見，而且自辦測試會能依照球團需求規劃，像是使用Trackman系統與STRIKE智慧棒球，都能獲得選手球技以外的身體素質數據。葉總認為本次測試會確實有達到目的，讓教練團看見不少資質不錯的選手，如果選手在今天的測試賽中也表現不錯，球團會盡可能來推薦其參加中職選秀。

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第一天測試會主要依據選手體測，搭配投球、打擊及守備測試，一共邀請投手47位、捕手14位、一壘手4位、二壘手5位、三壘手5位游擊手10位及外野手18位，合計103位測試選手進入第二天測試賽。今日則將所有選手分成6隊，以三場測試賽進行分組對抗，測試投手最少都有一局投球的表現機會，以觀察其投球的狀況。

總教練葉君璋說，參加此次測試的選手或許沒有名氣，但都有一定的實力，因此我們還是可以思考多選進一些球員來培養，球團挑選原則還是會參考各項檢測科學數據，尤其是體測的身體機能表現，來作為球員發展未來性的依據，最後再透過實戰來觀看選手技術表現和態度，至於本次所有捕手兩天都邀請參與測試，葉總進一步說明，主要是國內好的捕手難尋，因此希望爭取更多的機會來加以觀察。

黃煚隆教練認為現在年輕選手的素質好，只缺一個發光發熱的舞台，相信味全龍的復出能給球員更多機會，但他也希望球員要展現熱忱與態度，才能爭取球團的青睞。張泰山教練看著參與測試的選手們，也以過來人的身份分享，鼓勵年輕球員們要持續勇敢追夢。

本日測試賽後，球團預計將於17日前通知舉薦選手，總教練葉君璋說，測試賽當然不可能所有球員都能入選，但因為每個人準備程度及球隊觀察時間有限，避免遺珠之憾，如果沒有獲得味全龍隊球團推薦的選手，葉總也鼓勵球員要積極參與17日的中職測試會，爭取自己被看見的機會。領隊吳德威也說，球隊未來這兩年相較其他球隊，球員的需求還是較高，因此鼓勵所有球員不要氣餒，繼續追逐自己的棒球夢。