中職／李茲遭遇江辰晏　運彩看好桃猿勝統一



▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊15日下午5點05分在桃園球場交手Lamigo桃猿，統一派出本土左投江辰晏掛帥先發，迎戰桃猿洋投李茲（Radhames Liz），近期統一對桃猿2連敗，今日運動彩券開盤統一讓桃猿1.5分，大小開11.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.95、Lamigo桃猿賠率1.55、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出11.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

江辰晏本季10場先發，戰績4勝3敗，54.2局被擊出62支安打，包括8發全壘打，44次三振，20次四死球，防禦率3.95，WHIP值1.43，今年碰過桃猿2場，對戰防禦率8.31，對戰被打擊率0.381，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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李茲本季13場出賽，11場先發，戰績4勝4敗2救援成功，67.2局被敲71安，包含6支全壘打，61次三振，31次四死球，防禦率4.12，WHIP值1.49，今年遭遇統一4場，吞2敗，對戰防禦率4.30，對戰被打擊率0.238，曾挨郭阜林、楊家維敲過全壘打。