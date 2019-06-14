中職／投球協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會



▲黃志龍。（圖／記者張克銘攝）

記者陳立勳／台中報導

前旅日30歲投手黃志龍14日現身味全龍測試會，受到味全龍教練團與不少參賽選手關注。

2009年到2011年前往日本職棒讀賣巨人隊發展，黃志龍2012年返台加入統一7-ELEVEn獅隊，2014年黃志龍遭到釋出，後來曾經接受Lamigo桃猿與義大犀牛測試，但最後都沒有加盟，之後先到國訓服役，2015年到2016年則是效力崇越隼鷹成棒隊，2016年2月離開崇越。

黃志龍表示，2016年離開崇越之前，剛好遇到爸爸過世，後來離開崇越，這段時間持續有在高雄自主訓練，找健身房與室內打擊場，包括投球與體能都有，今天測試會的表現比想像中好很多，好幾年沒比賽，偶爾只有打打壘球比賽，之前利用測試儀器最快球速有151公里，但他笑說應該沒這麼快，現在能投到140公里就要偷笑，畢竟強度還沒有這麼強，這次想說味全有機會，就來報名試試看。

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黃志龍表示，目前在外面工作，幫忙貨櫃卸貨，老婆做網拍，收入也不是很穩定，還有2個小孩要養，一個幼稚園小班，另一個才2歲，家人們對於他來報名測試會很支持，給自己再一次機會，有的話就好好珍惜，剛記得剛從職棒退下來體重胖到110公斤，現在有慢慢減重，目前103公斤，但認為投球協調性和手感都還在，就當成最後一次機會。



▲黃志龍。（圖／資料照）