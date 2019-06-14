運動雲

>

中職／投球協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

ETtoday運動雲

▲味全龍測試會黃志龍。（圖／記者張克銘攝）
▲黃志龍。（圖／記者張克銘攝）  

記者陳立勳／台中報導

前旅日30歲投手黃志龍14日現身味全龍測試會，受到味全龍教練團與不少參賽選手關注。

2009年到2011年前往日本職棒讀賣巨人隊發展，黃志龍2012年返台加入統一7-ELEVEn獅隊，2014年黃志龍遭到釋出，後來曾經接受Lamigo桃猿與義大犀牛測試，但最後都沒有加盟，之後先到國訓服役，2015年到2016年則是效力崇越隼鷹成棒隊，2016年2月離開崇越。

黃志龍表示，2016年離開崇越之前，剛好遇到爸爸過世，後來離開崇越，這段時間持續有在高雄自主訓練，找健身房與室內打擊場，包括投球與體能都有，今天測試會的表現比想像中好很多，好幾年沒比賽，偶爾只有打打壘球比賽，之前利用測試儀器最快球速有151公里，但他笑說應該沒這麼快，現在能投到140公里就要偷笑，畢竟強度還沒有這麼強，這次想說味全有機會，就來報名試試看。

請繼續往下閱讀...

黃志龍表示，目前在外面工作，幫忙貨櫃卸貨，老婆做網拍，收入也不是很穩定，還有2個小孩要養，一個幼稚園小班，另一個才2歲，家人們對於他來報名測試會很支持，給自己再一次機會，有的話就好好珍惜，剛記得剛從職棒退下來體重胖到110公斤，現在有慢慢減重，目前103公斤，但認為投球協調性和手感都還在，就當成最後一次機會。

統一獅先發投手黃志龍。(記者賴郁泰／攝)
▲黃志龍。（圖／資料照）  

關鍵字： 中華職棒味全龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

推薦閱讀

中職／森榮鴻報名味全測試　健康投給葉總看

中職／味全龍認養天母？　吳德威：客觀條件要改變

日職／陽岱鋼棒打郭俊麟　巨人8比2輕取西武

日職／打郭俊麟有心得　陽岱鋼3場對決都敲安

熱門新聞

NBA冠軍戰／「休息兩分鐘就好」　湯普森ACL撕裂

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰出賽51秒

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳子豪仲裁勝訴　兄弟要給月薪30萬

2健身必備鞋款！Reebok Nano 9登場

3王柏融5棒、陽岱鋼未先發　無法同場較勁

4小熊總管：佐布里斯特本季有機會回歸

5柯瑞仍信心下季回到總冠軍舞台

熱門新聞

1湯普森ACL撕裂傷！

2暴龍114比110奪成軍24年首冠

3大谷翔平日本人首位大聯盟完全打擊

4格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

5林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366