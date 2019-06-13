中國籌組職棒4到6隊　鎖定吸收台灣好手



▲亞運中國棒球隊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳立勳／綜合報導

中國棒球職業聯賽籌備工作會議11日在北京首鋼體育大樓舉行，根據中國大陸媒體報導，國家體育總局手曲棒壘中心黨委書記陳岩、中國棒球協會主席陳旭、中國職業棒球聯盟主席秦曉雯、中職棒（北京）賽事有限公司總經理嚴曉明和各地方省市體育局領導及體育局主管部門領導、各訓練基地領導、運動隊主教練以及上海奧盛集團、四川天府集團、天津富東電力的代表出席會議，共同探討中國棒球職業聯賽。

過去中國大陸曾經規劃把棒球運動職業化，先後4次嘗試推出全國棒球聯賽，棒球是全世界最受歡迎的運動之一，棒球賽事觀眾人數每年超過20億，棒球產業佔世界體育產業份額的12%，是籃球、F1賽車的總和，據報導指出，棒球在中國並非完全沒有熱度，依據不完整統計推估，中國的棒球人口至少在100萬人以上。

國家體育總局手曲棒壘中心黨委書記陳岩表示，中國棒球與世界一流甚至亞洲頂尖球隊還有差距，但棒球的發展需要中國棒球人的共同努力，在國家大力發展體育產業政策紅利下，參考美國職棒大聯盟的發展路線，棒球聯賽仍擁有有極大的發展空間，陳岩認為，首鋼體育大力投入，與中國棒協合力打造中國棒球職業聯賽，是一個很好的開始，希望在各方的齊心努力下，爭取讓聯賽成為中國的三大職業聯賽之一。

結合中國棒球聯賽4次的經驗，首鋼體育總裁、中國職業棒球聯盟主席秦曉雯對職業聯賽提出想法，包括需要是各參賽俱樂部與聯賽投資人組成的利益共同體，聯賽要建立在商業營運的基礎上，同時必須要有高水準的競技水平來支撐，聯賽要建立球員流動機制，並聘請高水準外籍球員以及港澳台球員，再來必須要有持續的品牌價值、穩定的收益管道、強大的合作夥伴、成熟的法規體系、專業的市場經營團隊以及完善的文化體系。

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中國棒球職業聯賽正處於草創階段，像是一張白紙，還有很多條件並不具備，秦曉雯坦言，聯賽公司和俱樂部在經營方面的工作任務就是要全力克服這些障礙，為了不重蹈之前失敗的覆轍，全力以赴去克服重重困難，強調首鋼體育是以投資人的身份，與中國棒球協會合力打造職業棒球聯盟，並不代表著是首鋼體育的棒球職業聯賽，而是屬於中國棒球、屬於全國致力於發展棒球的俱樂部和機構的職業聯賽。

秦曉雯表示，棒球聯賽的經營要從賽事公司和俱樂部運營兩個層面進行，要以實實在在的利益，吸引企業來投資棒球俱樂部，投資棒球聯賽，希望更多棒球相關方和各地方體育行政主管部門參與，聯手打造中國棒球職業聯賽。

中國棒球協會主席陳旭介紹在會議中說明棒球職業化改革方案，而中國棒球協會與首鋼體育共同研究制定中國棒球振興發展計劃，從赴美參加職業聯賽、青訓培養、國內職業聯賽三個層面對中國棒球實施全面振興和發展。

此外，為實現中國棒球職業聯賽的穩定發展，保障各參賽俱樂部的共同利益，中國職業棒球聯盟決定通過准入評估的方式，選定評估成績排名前4到6支俱樂部球隊參加2019中國棒球職業聯賽。

中職棒（北京）賽事有限公司總經理嚴曉明介紹2019中國職業棒球聯賽准入評估實施辦法，包含2018年及2019年全國棒球比賽前8名的球隊和2018年及2019年全國業餘棒球俱樂部比賽前6名的俱樂部均有資格報名，職業聯盟組織進入評估小組將對報名參賽的各俱樂部進行考察和評估，根據提交的材料進行現場檢查，對包括球隊介紹、主場設施硬體條件、俱樂部資金狀況和球迷、媒體、贊助商服務等內容進行逐項評分，並公佈評估結果。

秦曉雯強調，並不是俱樂部具備進入條件，職棒聯賽就可以發展好，秦曉雯強調，除了逐步改善職棒聯賽的各項法規，更重要是球隊在加入聯賽之前，就要明確是否能認同聯賽章程、遵守聯賽要求等方面的想法與認識，秦曉雯表示，真正的職業聯賽，不僅是運動隊之間的比賽，不僅是球隊之間的勝負，賽事背後的市場推廣、商業運作需要投入大量的人力和物力，棒球聯賽如果不建立在商業營運的基礎上，很難有長久的生命力，參加聯賽的俱樂部必須朝著同樣目標去努力，聯盟才能真正成為一個利益共同體，這是中國棒球職業聯賽發展的前提條件。

會議中北京、天津、四川、河南等省市體育局領導在發言中均表示將積極報名參加中國棒球職業聯賽，希望總局和政府能夠在政策上對聯賽給予更多的支持。



▲亞運中國棒球隊。（圖／記者李毓康攝）