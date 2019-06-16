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中職／我獅我驕傲！　30周年下半季主題滿檔

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▲2019統一獅隊下半季主題日。（圖／統一球團提供）
▲2019統一獅隊下半季主題日。（圖／統一球團提供）  

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊迎接隊史榮耀30周年，下半季賽事將在7月初開始，統一獅下半季主場賽事門票也將於6月17日中午12點到6月18日下午11點59分開放「2019年統一獅ＶＩＰ會員優先購票」，而6月19日中午12點全台統一超商ibon售票系統全面開賣，下半季賽事台南棒球場左外野將開始進行看台座椅施工，因此將不開放，而右外野部分將視6月底評估工程是否能如期完工，將再另行公佈是否開放。

榮耀30統一獅下半季主場賽事，延續榮耀30系列主題活動，帶給球迷歡樂與回憶，也推出六波不同主題活動，首波7月13、14日結合日本avemocos（熊萌熊）推出歡樂棒球派對，也將推出聯名商品，萊恩與avemocos將帶給親子球迷最好玩棒球派對，今年五月，avemocos也與日本職棒軟體銀行棒球隊合作舉辦活動獲得好評，而今年七月將首度在台灣公開亮相，絕對值得球迷期待。

8月3、4日將是球迷最期待的雙獅聯名主題日，統一獅Ｘ埼玉西武獅台日雙獅交流主題活動將邁向第四年，埼玉西武獅LEO、bluelegends及OB選手，將在台南棒球場熱鬧登場，歡迎喜歡雙獅球迷千萬別錯過，暑假假期來台南棒球場就對了。

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8月7到11日，獅隊將前進花蓮棒球場進行後山回饋主題活動，連續五天將邀請統一獅花東地區OB選手舉辦榮耀30經典OB主題活動，其中包括吳佳榮、張志強、陽東益、高龍偉等人舉辦見面會活動，讓老球迷一起話當年，重溫專屬獅子軍們的美好回憶。

8月24、25日，獅隊今年本季在大台北地區最後一週主場賽事，將以傑尼獅型男為主題活動，連續兩天將以獅隊陳傑憲、蘇智傑、郭阜林、潘彥廷、陳重羽展現帥氣型男風範，展現傑尼獅魅力無敵。

9月13、14、15日中秋連續假期，統一獅年度最大主題活動「復古祭」，將帶大家一起回到「那些年，我們看棒球的日子」，將規劃「統一獅榮耀歷史文物展」、「統一獅傳統應援」、「統一獅經典ＯＢ再現」，該系列主題活動將穿著「復刻版早期球衣」出賽，並推出相關周邊商品。該系列對戰中信兄弟象，配合傳統應援加油方式，皮鼓、汽笛、加油棒勾起滿滿的回憶，而內野三壘看台將回歸給客隊中信兄弟象球迷，讓早期一、三壘壁壘分明應援對抗氣氛再次重現。

9月28、29日，本季例行賽最候一波行銷主題活動，延續去年5月獅隊首度在棒球場推出府城音樂祭活動，獲得球迷好評與肯定，將第二屆推出府城音樂祭活動，分別在場內、場外賽前邀請獨立樂團等帶給球迷不同音樂饗宴，而9月29日賽後將推出一年一度獅王好聲音草地音樂會，也將安排獅子軍選手展現好歌喉，感謝球迷2019年全年度支持。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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