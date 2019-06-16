世界大賽G7爆掉害道奇丟冠　達比修重返LA準備好被噓

▲小熊達比修有重回前東家道奇主場。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

小熊與道奇進行三連戰，16日由小熊達比修有擔綱先發對抗前東家。道奇球迷忘不了的是，2017年世界大賽G7那個被打爆的他，害球隊丟掉世界大賽冠軍的達比修，這位日籍投手也坦言自己做好被滿場球迷噓爆的準備。

儘管道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）知道一定會有球迷噓達比修有，但他仍替這位前子弟兵說話，認為球迷沒有任何噓的理由，「這座城市擁有廣大的球迷，我知道他很享受在道奇的時光，這種感覺很艱難。」

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達比修有在第7戰先發太空人僅投1.2局失4分，最終太空人拿下世界大賽冠軍。「我想他和球員們擁有一些美好的時刻，很不幸人們總是提及G7這一場比賽，我認為第7場比賽對我們任何一位球員來說都很難受。」羅伯茲說。

道奇王牌克蕭也替達比修說話，他表示，「球迷有權噓球員，但你們要知道達比修有在那一年表現得非常好，在對陣響尾蛇隊和小熊隊，投出兩場非常優異先發，幫助球隊進入世界大賽，如果沒有他，我們甚至無法闖進世界大賽。」

繼2017年世界大賽G7失利後，達比修有再次回到道奇球場出賽，已經做好被噓的準備，他說：「這是件大事情，我在這裡仍然有許多好朋友，他們也是國聯最好的球隊，我必須率隊擊敗他們。」