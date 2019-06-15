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中職／羅力對戰紐維拉　15日運彩看好富邦勝兄弟

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▲▼中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-王建民開球。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將15日面對中信兄弟，派出羅力對戰紐維拉，15日運彩開盤，看好富邦奪勝。

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羅力今年9場先發，其中7場優質先發，拿下5勝3敗，防禦率2.20。對上兄弟3場全奪勝，對戰防禦率2.08，被上壘率0.92。羅力面對兄弟被打擊率2成34，其中面對右打2成86，面對左打1成71。今年曾被張志豪敲過1發全壘打。

紐維拉5月回鍋中職，在二軍出賽6場，其中5場先發，拿下2勝1敗，防禦率5.40。6月9日升上一軍，面對桃猿先發6.1局，被敲11支安打，包含4發全壘打，丟6分自責分，今年防禦率高達8.53。去年紐維拉在一軍12場出賽，有11場先發，拿下3勝4敗，防禦率5.11。對戰富邦4場，被林哲瑄、胡金龍、高國輝敲過全壘打，雖然吞下2敗，不過防禦率是所有對戰最低的2.79。

15日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率1.90，兄弟受讓1.5分，賠率1.60，大小總分開9.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，不讓分方面富邦賠率1.45，兄弟不讓分賠率2.15，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中信兄弟中華職棒運彩
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