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12強／8月赴美觀察旅美球員　王建民擔任教練傳承經驗

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▲▼中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-王建民開球。（圖／記者黃克翔攝）

▲王建民為富邦開球。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將二軍投手教練王建民接下世界12強牛棚教練這項工作，是他人生中首度到國家隊擔任教練，洪一中總教練除了要他幫助投手外，也希望他能幫忙觀察旅美球員。王建民說：「8月時會跟秘書長一起到美國看旅美球員。」

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王建民表示，之前是聯盟透過經紀公司詢問他有沒有接教練的意願，還沒有與12強教練團接觸，但之後會全力配合教練團指派的任務。王建民說：「其他國家應該都已經提前觀察球員了，我們現在的進度是比較慢。」

洪一中希望王建民能幫忙觀察旅美球員，王建民說：「現在洪總待在中職，對各隊都有底，我8月時會跟秘書長一起到美國觀察旅美球員，主要是看投手。」

王建民過去有許多國際賽經驗，洪一中希望王建民能夠做到傳承的工作，王建民說：「其實就很單傳，在場上不要想太多，讓心裡平靜一點，專注去投，把球丟到捕手要的位置，盡量壓低球路。」

首度擔任國家隊教練的王建民表示，現在自己還在學習階段，每天都會在富邦二軍，也跟著富邦二軍投手教練學習。不過他也認為，擔任國家隊教練以及職業球隊的教練是完全不同的事，他說：「在職棒你可以修正他的姿勢，但是國際賽是短期比賽，要做的事完全不一樣。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒王建民世界12強
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