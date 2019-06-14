中職直播／陳仕朋很怕兄弟左打　萊福力沒贏過富邦

▲陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將14日在新莊主場迎戰中信兄弟，派出陳仕朋對戰萊福力，富邦挑戰上半季龍頭寶座，萊福力則尋求本季對戰首勝，精彩中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

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富邦悍將目前25勝23敗1和，與排名首位的桃猿僅0.5場勝差，近10場6勝4敗，是近況最好的隊伍。本季富邦與兄弟交手14場，拿下9勝5敗，對戰打擊率3成11，對戰防禦率3.86。兄弟對上富邦，團隊打擊率2成51，團隊防禦率5.73。

陳仕朋本季10場先發，其中4場優質先發，拿下5勝4敗，防禦率3.95的成績。對戰兄弟3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率6.75，面對兄弟被打擊率3成39，其中面對右打2成67，面對左打5成71。

周思齊、張志豪、王威晨、彭政閔、林明杰、黃鈞聲、吳東融對上陳仕朋都有ㄒㄩㄥ超過5成打擊率，且張志豪有1轟。

▲萊福力。（圖／記者季相儒攝）



萊福力本季13場出賽，其中10場先發，有6場優質先發，拿下2勝6敗，防禦率3.11。面對富邦2場都吞敗，對戰防禦率6.00。對上富邦被打擊率3成90，其中面對右打被打擊率5成，面對左打2成63。

林哲瑄對上萊福力打擊率高達8成，胡金龍、李宗賢也都有超過5成打擊率，且胡金龍有1轟。