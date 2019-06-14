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中職／陳俊秀開轟MVP連3年牽新車：差點以為沒車拿

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▲▼Lamigo桃猿,陳俊秀。（圖／記者季相儒攝）

▲陳俊秀。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿14日出戰統一獅，俊秀6下敲出關鍵滿貫砲，獲選單場MVP，終場桃猿以17比8獲勝。陳俊秀全壘打擊中外野看台的展示車，連3年牽新車。他在賽後表示，「原本不知道還能拿到車，心情有點難過，想不到有個驚喜，感謝贊助商啦！」

桃猿全隊敲出19支安打、狂轟17分，陳俊秀此戰5支2，包含一發滿貫砲，單場貢獻5分打點獲選單場MVP，另外5局下，林泓育先擊出一發陽春砲將比數追平，隨後朱育賢背靠背開轟，敲出本場的勝利打點。

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鍾承祐5月16日對戰富邦悍將相隔993天再度於一軍敲出全壘打，小白球出牆打中汽車，讓他獲得售價89.8萬的Skoda Octavia 1.0TSI 轎車。

廠商當時宣布本季將加碼贈車，同樣以市價89.8萬元的Octavia延續「狂轟猛送全壘打」活動，陳俊秀沒有讓球迷等太久，今天轟出的滿貫全壘打擊中汽車，順利把車開回家，而現場球迷也有機會抽一台。

陳俊秀前年台灣大賽MVP，獲贈市價 50.9萬Citigo，去年台灣大賽MVP二連霸，再度獲贈Citigo，今天又打中車，已連續3年把新車帶回家，他在賽後透露，自己沒有預料到可以簽到車，「想說先前已送出去了，打中那時想說應該沒車拿，心情有點難過，沒想到是個驚喜。」

從傅于剛手中敲出滿貫砲，陳俊秀說：「前面打席沒有把握住，當下就告訴自己想辦法把球打到外野，至少也要犧牲打，剛好打到對方紅中失投球。」連3年牽新車，他相當開心，「這台應該會留下來自己開啦。」

桃猿尼克斯本季相當穩定，但今天僅投4局挨8支安打包括2轟，失掉6分、5分責失，無關勝敗，防禦率2.92。總教練洪一中說：「今天內容不好，很少看到他這樣，可能是因為最近下雨關係，先發一直往後延，原本有問他和李茲的想法，但他們是同意順延的，不過就今天內容看來，他表現確實不好，畢竟今年他很少投不滿5局。」

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