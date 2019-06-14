日桌賽／林昀儒男單勝世界第二進8強！　配鄭怡靜混雙連三站4強

▲林昀儒8強力退世界第二的林高遠。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，林昀儒／鄭怡靜的混雙擊退地主組合丹羽孝希／伊藤美誠挺進4強，力拼連三站封王，另外男雙莊智淵／陳建安、女雙陳思羽／鄭先知也都挺進4強，單打方面則有林昀儒擊退目前世界第二的大陸林高遠挺進8強。

中華隊本次共有11男12女參賽，單打方面，位列第16種子的林昀儒先以4比3驚險擊敗資格賽打進來的南韓選手CHO Seungmin，16強又以4比2力退目前世界排名第二的林高遠挺進8強，將在15日面對巴西選手卡德爾拉諾(Hugo Calderano)力拚挺進4強。

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▲廖振珽／林昀儒。（圖／取自ITTF）



雙打方面，男雙有廖振珽／林昀儒世界排名第四、位列頭號種子，莊智淵／陳建安排在第4種子，不過廖林配第二戰0比3不敵大陸組合樊振東／許昕止步，倒是莊陳配先後擊敗斯洛伐克、日本組合挺進4強，將在15日面對德國組合。

女雙陳思羽／鄭先知、李昱諄／劉馨尹分別排在6、7種子，李劉配首戰就不敵南韓組合，陳鄭配則是先後擊敗美國挪威組合、波蘭組合，4強將對上大陸組合陳孟／劉詩雯。

混雙林昀儒／鄭怡靜前兩站在中國、香港都封王，本站將拼連三站奪冠，目前已經先後擊敗波蘭組合、日本的丹羽孝希／伊藤美誠，接下來將要對上大陸的新組合許昕／朱雨玲拚冠軍戰門票。

▲林昀儒／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）