運動雲

>

日桌賽／林昀儒男單勝世界第二進8強！　配鄭怡靜混雙連三站4強

ETtoday運動雲

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒8強力退世界第二的林高遠。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，林昀儒／鄭怡靜的混雙擊退地主組合丹羽孝希／伊藤美誠挺進4強，力拼連三站封王，另外男雙莊智淵／陳建安、女雙陳思羽／鄭先知也都挺進4強，單打方面則有林昀儒擊退目前世界第二的大陸林高遠挺進8強。

中華隊本次共有11男12女參賽，單打方面，位列第16種子的林昀儒先以4比3驚險擊敗資格賽打進來的南韓選手CHO Seungmin，16強又以4比2力退目前世界排名第二的林高遠挺進8強，將在15日面對巴西選手卡德爾拉諾(Hugo Calderano)力拚挺進4強。

請繼續往下閱讀...

▲廖振珽／林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲廖振珽／林昀儒。（圖／取自ITTF）

雙打方面，男雙有廖振珽／林昀儒世界排名第四、位列頭號種子，莊智淵／陳建安排在第4種子，不過廖林配第二戰0比3不敵大陸組合樊振東／許昕止步，倒是莊陳配先後擊敗斯洛伐克、日本組合挺進4強，將在15日面對德國組合。

女雙陳思羽／鄭先知、李昱諄／劉馨尹分別排在6、7種子，李劉配首戰就不敵南韓組合，陳鄭配則是先後擊敗美國挪威組合、波蘭組合，4強將對上大陸組合陳孟／劉詩雯。

混雙林昀儒／鄭怡靜前兩站在中國、香港都封王，本站將拼連三站奪冠，目前已經先後擊敗波蘭組合、日本的丹羽孝希／伊藤美誠，接下來將要對上大陸的新組合許昕／朱雨玲拚冠軍戰門票。

▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 日桌賽林昀儒男單鄭怡靜混雙
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

熱門新聞

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

NBA冠軍戰／「休息兩分鐘就好」　湯普森ACL撕裂

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰出賽51秒

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿狂掃19安　17比8灌倒統一獅

2林智勝開轟　感謝球團給出賽機會

3日桌賽林昀儒男單退世界第二進8強

4贏了薪資仲裁又拿MVP　陳子豪請客

5陳俊秀滿貫砲中車　連3年牽新車

熱門新聞

1林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻

2湯普森ACL撕裂傷！

3格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

4暴龍114比110奪成軍24年首冠

5林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366