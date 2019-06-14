NBA冠軍戰／麥考連3年奪冠02年後第一人　看隊友打前東家勇士

記者潘泓鈺／綜合報導

職業生涯第3年差點無球可打，麥考（Patrick McCaw）與勇士鬧翻後幾經波折加盟暴龍，並且隨著新東家擊敗老東家獲得總冠軍，成為歷史第3位在不同球隊連3年奪冠，也是2002年湖人3連霸王朝之後，第一位連續3年高舉歐布萊恩盃球員。

麥考在2016年選秀會上以次輪第38順位被公鹿挑中，隨後勇士馬上以現金做為代價將他交易過來，生涯前2年大多以板凳為主，期間也曾被下放發展聯盟。麥考場上表現偶有佳作，讓他在生涯第一年就獲得季後賽出賽機會，並且還上演過板凳出擊攻下18分的好表現，菜鳥賽季就隨著勇士奪得冠軍戒，2018年更是完成二連霸。

不料麥考在合約到期後，為了謀取更高的薪資以及出賽機會，拒絕勇士開出來的2年520萬美元續約條件，以及1年170萬美元的合格報價，成為受限自由球員。苦等將近6個月，麥考獲得騎士的2年600萬美元非保障合約，勇士被迫放棄讓他轉戰敵營。

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沒想到麥考只出賽了3場就被騎士揮棄，這樣詭異的操盤，被外界質疑是騎士幫忙麥考「解套」受限自由球員身份，逼迫勇士放棄續約，好讓騎士再用更便宜的價碼簽下麥考，一度引來聯盟介入調查。最終騎士並沒有留下麥考，反而是暴龍以1年78.6萬美元網羅。

麥考本季為暴龍出賽26場，其中僅有1場為先發，場均13.2分鐘出賽，貢獻2.7分、1.7籃板、0.8助攻，季後賽則是有11場出賽紀錄，其中包含4場的總冠軍系列戰，粉碎勇士三連霸美夢奪得隊史成軍24年首冠的G6則沒上場，整個季後賽平均僅獲4.4分鐘出賽，遠不及新秀賽季在勇士的12.1分鐘。

麥考也在今天成為歷史第3位，在不同球隊連續3年奪冠球員，其中一人是沙爾（Frank Saul），另一人就是他的前總教練柯爾（Steve Kerr），90年代末期分別在公牛與馬刺達成，同時也是自2002年湖人三連霸王朝歐尼爾（Shaquille O’Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）之後，第一位連續3年奪冠球員。