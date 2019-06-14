NBA冠軍戰／雷納德馬刺、暴龍奪FMVP　齊名賈霸與LBJ歷史第3人

▲雷納德（Kawhi Leonard）獲得生涯第2座FMVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

季前暴龍一筆極具爭議的交易，換來隊史成軍24年首冠，交易案的主角雷納德（Kawhi Leonard）總冠軍系列戰6場場均28.5分、9.8籃板、4.2助攻，獲得總冠軍賽MVP，與賈霸（Kareem Abdoul-Jabbar）、詹姆斯（LeBron James）成就歷史唯3，在兩支不同球隊都拿過總冠軍MVP。

馬刺在2014年粉碎湖人三連霸美夢，雷納德以22歲又351天的年紀成為歷史第3年輕總冠軍賽MVP，同時也是歷史第6位生涯未入選全明星就拿下總冠軍MVP球員。

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今年雷納德離開待了7年的聖安東尼奧，總冠軍系列戰6場繳出場均28.5分、9.8籃板、4.2助攻的優異表現，其中G2到G4連續3場飆破30分大關，G6幫助暴龍以114比110阻斷勇士三連霸之路，拿下隊史成軍24年首冠，摘下生涯第2座總冠軍MVP。暴龍為了他拋棄看板球星、精神領袖迪羅臣（DeMar DeRozan）的爭議交易，或許在此刻終於能獲得多倫多球迷的諒解。

NBA自從1969年開始頒發總冠軍系列戰MVP以來，僅有傳奇球星賈霸，1971年公鹿、1985年湖人，以及詹姆斯2012、2013年熱火、2016年騎士，生涯在不同球隊拿過總冠軍MVP，雷納德相隔5年後再度獲獎，成就歷史第3人。