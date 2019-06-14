「跟著裘爺發大財」　李亦伸真的明燈最初預言勇士4比2

▲李亦伸最強反指標當之無愧。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）



記者張曜麟／綜合報導

2019年NBA總冠軍最終由暴龍以4比2擊退勇士奪下，成功粉碎金州三連霸的夢想，完全打臉所有質疑，而有著「東方神秘力量」之稱的資深媒體人李亦伸，在總冠軍開打前就預測勇士最終會以4比2完成連霸，現在卻是暴龍得到這樣的結果，完全就是最強明燈。

暴龍擊退公鹿後，外界都普遍不看好多倫多軍團有辦法跟勇士抗衡，甚至認為將會是史上最難看的總冠軍戰，李亦伸更在暴龍東冠出線後，鐵口預測勇士會以4比2勝出，甚至直言「暴龍真沒得打」，結果暴龍在系列戰開打後彷彿如有神助，展現超強的氣勢，最終在客場的G6以4比2擊敗強敵勇士，跟「糗爺」最終預測的結果大不相同，也讓人讚嘆李亦伸真的是明燈。

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「糗爺」一直以來都會隊比賽做預測，不過每次他的預測總是跟比賽結果相反，也被網友稱為最強反指標，在總冠軍開打後，他前4戰全部預測勇士贏球，結果勇士只贏下G2，準確度超低，到了G5他終於預測暴龍會獲勝，結過卻由勇士勝出續命，預測中的機率只有2成，到了G6他仍然預測暴龍會封王，此話一出外界都認為戰線會被拖入搶7，好在最終暴龍成功「抗糗」順利奪冠，也讓李亦伸預測成功。

▲暴龍成功抗糗。（圖／達志影像／美聯社）