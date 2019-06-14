運動雲

>

「跟著裘爺發大財」　李亦伸真的明燈最初預言勇士4比2

ETtoday運動雲

▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

▲李亦伸最強反指標當之無愧。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

記者張曜麟／綜合報導

2019年NBA總冠軍最終由暴龍以4比2擊退勇士奪下，成功粉碎金州三連霸的夢想，完全打臉所有質疑，而有著「東方神秘力量」之稱的資深媒體人李亦伸，在總冠軍開打前就預測勇士最終會以4比2完成連霸，現在卻是暴龍得到這樣的結果，完全就是最強明燈。

暴龍擊退公鹿後，外界都普遍不看好多倫多軍團有辦法跟勇士抗衡，甚至認為將會是史上最難看的總冠軍戰，李亦伸更在暴龍東冠出線後，鐵口預測勇士會以4比2勝出，甚至直言「暴龍真沒得打」，結果暴龍在系列戰開打後彷彿如有神助，展現超強的氣勢，最終在客場的G6以4比2擊敗強敵勇士，跟「糗爺」最終預測的結果大不相同，也讓人讚嘆李亦伸真的是明燈。

請繼續往下閱讀...

「糗爺」一直以來都會隊比賽做預測，不過每次他的預測總是跟比賽結果相反，也被網友稱為最強反指標，在總冠軍開打後，他前4戰全部預測勇士贏球，結果勇士只贏下G2，準確度超低，到了G5他終於預測暴龍會獲勝，結過卻由勇士勝出續命，預測中的機率只有2成，到了G6他仍然預測暴龍會封王，此話一出外界都認為戰線會被拖入搶7，好在最終暴龍成功「抗糗」順利奪冠，也讓李亦伸預測成功。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍成功抗糗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰NBA李亦伸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰出賽51秒

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

NBA冠軍戰／籃網神醫替杜蘭特開刀　布魯克林仍想簽KD+厄文

讀者回應

﻿

最新新聞

1普侯斯敲645轟寫紀錄　大谷佩服

2味全認養天母？　吳德威：客觀改

3暴龍首冠迪羅臣犧牲最大

4雷納德歷史第3位不同球隊奪FMVP

5「標槍男神」鄭兆村鑽石賽連兩站奪牌

熱門新聞

1暴龍114比110奪成軍24年首冠

2大谷翔平日本人首位大聯盟完全打擊

3大師兄卸戰袍　大王世代扛中華隊

4林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒

5格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366