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NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰僅出賽51秒

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▲林書豪在總冠軍賽登場。（圖／CFP）

▲林書豪在總冠軍賽登場，隨著暴龍奪冠軍戒。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

總冠軍系列戰G6，暴龍以114比110擊退勇士，奪得創隊24年首冠。台裔球星林書豪雖然整個系列賽只在G3出賽51秒，但仍然具備冠軍戒資格，成為歷史首位該年季後賽登場並獲得冠軍戒的亞裔球員。

林書豪季中被老鷹交易至暴龍，被寄望補上范弗利特（Fred VanVleet）受傷空缺，不料遲遲無法融入球隊，例行賽為暴龍出賽23場其中3場先發，場均18.8分鐘出賽，投籃命中率37.4%，三分球命中率則為20%，貢獻7分、2.6籃板、2.2助攻，遠不及老鷹時期的46.6%投籃命中率，10.7分、2.3籃板、3.5助攻。

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季後賽階段林書豪更是完全的不被信任，暴龍季後賽之路到總冠軍系列戰G6總共打了24場，林書豪僅獲得8場出賽，場均3.4分鐘攻下1.1分、0.4籃板、0.5助攻，投籃手感持續不佳，9投2中僅22.2%命中率。

林書豪的低迷表現，也影響到最重要的總冠軍系列戰出賽機會，6場比賽僅在G3出賽51秒鐘，沒有留下任何數據，不過仍締造首位站上總冠軍地板亞裔球員紀錄。

中國籍的巴特爾2003年隨著馬刺奪冠，成為歷史首位獲得NBA冠軍戒的亞洲球員，同樣來自中國的孫悅則是2009年跟著湖人拿下冠軍，不過兩人在該年季後賽皆沒有上場紀錄。林書豪今年隨著暴龍奪冠，成為歷史第3位獲NBA冠軍戒亞裔球員，更是第一位台裔球員、季後賽有上場紀錄球員。

▲王維在NBA總冠軍賽G6賽前與林書豪見面加油。（圖／翻攝自王維中 Wei-Chung Wang粉絲團）

▲王維中在NBA總冠軍賽G6賽前與林書豪見面。（圖／翻攝自王維中 Wei-Chung Wang粉絲團）

關鍵字： NBA冠軍戰暴龍林書豪
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