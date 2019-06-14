NBA冠軍戰／羅瑞首節飆15分　球評：加拿大總理選他吧

▲羅瑞首節狂飆15分。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍14日前往奧克蘭踢館勇士，已經取得3比2大幅領先的多倫多軍團開局就打得非常強勢，為了就是想要一鼓作氣在客場擊退衛冕軍封王，暴龍當家後衛羅瑞(Kyle Lowry)更是在首節超級搶眼，才開賽3分鐘就飆了11分，就連場邊的球評小范甘迪(Jeff Van Gundy)也開玩笑表示，加拿大的總理換他當吧。

先前3比1領先卻意外輸掉G5的暴龍，這次前往甲骨文球場一開局就展現不同的氣勢，先發五虎都打得超級強勢，就是要在首節重擊勇士。羅瑞更延續了前一戰的優異表現，開局僅3分鐘就爆發，前4次出手全部命中砍下11分，率領暴龍打出高潮，首節終了他則以6投5中，三分球4投4中，攻下15分、1籃板、3助攻，火燙的表現也讓小范甘迪大讚，「選他當加拿大總理」，另外西亞卡姆(Pascal Siakam)則有8分、雷納德(Kawhi Leonard)則進帳4分。

請繼續往下閱讀...

不過勇士方面也不是省油的燈，團隊多點開花，在首節就有6人有得分進帳，其中湯普森(Klay Thompson)就飆了10分，另外柯瑞(Stephen Curry)則有7分進帳，替補出戰的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)出賽4分鐘，就高效得到5分、1籃板、1助攻，首節打完雙方不分軒輊，暴龍僅以33比32領先1分。

▲羅瑞。（圖／CFP）