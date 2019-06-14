大谷翔平首打席炸裂　大聯盟第30轟出爐

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

天使二刀流大谷翔平14日（台灣時間）對戰光芒，首打席就轟出3分彈助天使取得領先，這也是他大聯盟第30轟。

天使戰光芒，大谷翔平擔任第3棒指定打擊，對左投亞布洛（Ryan Yarbrough） ，去年對決結果是3打數無安打還吞2三振，不過此戰大谷翔平鎖定第3球142公里伸卡球就轟出全壘打，幫助天使取得3比0領先。

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根據大聯盟數據系統Statcast分析，這發全壘打擊球初速178公里，飛行距離414英尺（約126.2公尺）最高達16.5公尺，擊球角度只有19度，是超低的平飛彈。

這也是大谷翔平繼今年6月4日及5日之後，本季第2次連兩戰開轟，去年最高紀錄是連3戰開轟。然後第二打席鎖定第1球就揮擊，敲出左中外野二壘安打，前兩打席就有雙安的演出。連兩戰開轟的大谷翔平本季累計8轟，加上去年22轟，達大聯盟第30轟。

還有另一個好消息，去年大谷翔平動手肘手術，目前復健進度傳接球達45.7公尺，7月中明星賽前有機會進牛棚練投，天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）說，「有可能。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）