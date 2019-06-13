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中職／1700安差3支「拖太久」　高國慶珍惜當選手時光

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▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-高國慶。（圖／記者黃克翔攝）

▲高國慶。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅40歲老將高國慶12日對戰中信兄弟3支1、2得分，生涯1700安差3支達陣，有望成為史上第3人，開季至今努力朝1700支安打邁進，高國慶苦笑，等待時間有點長，「有點拖太久啦，本以為5月前就可達成，沒想到現在還沒完成。」

高國慶在今年開打前累積1671支安打，原本預設自己5月底有望達成1700安，沒想到至今仍差3安，「出賽不固定、手感也難維持，但這不是理由。」高國慶坦言對自己並不滿意，「開季到現在還是不及格，我還可以更好、要再加油。」

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今年打完就要退休的中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔僅差4安達成2千安里程碑，高國慶若達1700安，將是繼恰恰、張泰山之後，中職第3位達成1700安的選手。

恰恰退休後，高國慶將是現役最老球員，他不輕易言退：「選手一生中只有一次，沒有辦法說退休又回來的，何時該退？就給大家來評估，如果真的比年輕人差了，就是該下來的時候；如果自己認為還不是輸的時候，那就好好把握機會。」

「當選手是很幸福的。」前獅隊總教練呂文生曾這樣告訴高國慶，「大家都知道他帶隊帶得不錯吧，他曾告訴我，教練這工作不是人在幹的，我還想說他看起來沒什麼壓力啊，呂總跟我說，『一點都不，當我眼睛眨很快就是緊張的時候』， 所以我很珍惜現在還是選手的日子。」

還有生涯1700安要拚，高國慶透露，自己有兩大里程碑尚未達成，但先讓他保密，「記錄都有共通點，都必須要打得久，不管到時有沒有達到，都會告訴大家。」

關鍵字： 中華職棒中職高國慶統一獅
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