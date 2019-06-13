菲律賓突破奧運0金希望欠經費　舉重迪亞茲網路募款

▲迪亞茲在網路上發起募款要圓夢奧運。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

東京奧運將在明年登場，各國選手都已在積極備戰，不過菲律賓女子舉重選手迪亞茲(Hidilyn Diaz)卻遇到資金困難的問題，她被視為最有望打破菲律賓奧運「0金牌」的希望，迪亞茲目前已經在網路上發起募款，為了就是一圓奧運夢。

菲律賓迄今參加21屆奧運，卻只有10面獎牌，是唯一參加奧運20次以上卻沒有金牌進帳的國家。迪亞茲在上屆里約奧運女子舉重53公斤級比賽摘下銀牌，是菲律賓國家隊自1996年來再次於奧運上獲得獎牌，不過隨著東京奧運時間越來越近，迪亞茲卻面臨資金不夠的問題，對此她公開發起募款。

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「我正在度過一個艱難的時期，我需要資金上的資持，我不知道公開呼籲需要資金支持是否妥當，我有些不安，但我已經盡力在追尋為國家拿下第一面奧運金牌的夢想。」迪亞茲表示。

目前迪亞茲正在備戰下半年的舉重世錦賽以及南亞運動會，其中9月的世錦賽是攸關奧運的資格賽，若屆時真的因為經費問題無法出戰，那這名最有機會為菲律賓奪下首面金牌的選手可能無緣東京奧運。

其實菲律賓提供了大量的經費給迪亞茲，先前菲律賓體育委員會就聲明，他們今年最大的補助金就是給迪亞茲，約莫450萬(約270萬台幣)，迪亞茲也在今年4 月寧波亞錦賽獲得女子舉重55公斤級抓舉、挺舉和總成績的3面銀牌，也在去年雅加達亞運上奪下女子53公斤級的金牌。

▲迪亞茲在里約奧運不敵許淑淨奪下銀牌。（圖／達志影像／美聯社）