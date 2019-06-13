馬來西亞球王李宗偉傳13日宣布退役　青體部：支持及尊重他的決定

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞球王李宗偉自從去年7月罹患鼻咽癌後，復出之路一直遙遙無期。馬來西亞羽球協會12日向當地媒體發布記者會的邀請函，外界推測，很有可能是要宣布李宗偉退役的消息。

▲李宗偉是羽壇知名的四天王之一。（圖／達志影像／美聯社，下同）

李宗偉去年證實罹患鼻咽癌後，隨即停止一切行程專心休養，但他仍不放棄奧運夢，去年11月曾開記者會表示身體狀況良好，一切聽從醫生指示，無奈復出之路因身體狀況不斷推遲，3月的全英賽、4月的大馬公開賽、5月的蘇迪曼都沒能重返球場，就連6月的超級300賽也沒有出賽，只有在馬來西亞公開賽還曾現身為冠軍林丹頒獎。

請繼續往下閱讀...

根據《詩華日報》報導，馬來西亞羽球協會發布記者會邀請函，今日（13日）中午12時30分將召開特別記者會，外界推測很有可能是李宗偉要宣布退役的消息。而馬來西亞青年及體育部長賽沙迪（Syed Saddiq）也證實與李宗偉見過面，但他拒絕透露兩人的談話內容，僅表示，「青體部支持及尊重他的任何決定，我們不該忘了他對馬來西亞做出的貢獻。」

▲假如李宗偉沒有在7月的印尼公開賽復出爭取積分，目前的積分和排名都會歸零。

由於上週就有風聲傳出李宗偉即將掛拍退休，掀起球迷熱議，假如他真的宣布退役，那麼不僅李林（林丹）大戰成為絕響，他的奧運以及世錦賽的金牌夢也將宣告結束。

不過，李宗偉7日接受馬媒《光明日報》採訪時，被問到這個問題卻回答「不是」，僅交代自己會和大馬羽總會長及教練會面，「目前奧運會積分賽已經開始，看看來不來得及，有計劃了就會說，不過目前都還沒有確定。」究竟13日的記者會內容為何，只能等到正式召開後才能揭曉。

▼李宗偉現身為冠軍林丹頒獎。（圖／CFP）