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世大運／林穎欣和傷共處當考核賽　呂紹全目標同樣在奧運

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▲▼世大運射擊代表隊，10公尺空氣步槍：呂紹全、林穎欣 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲世大運射擊代表隊，10公尺空氣步槍：呂紹全、林穎欣 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

第30屆拿坡里世大運即將在7月登場，中華射擊代表隊名單也公布，共有10人（5男5女），其中呂紹全、林穎欣在去年印尼雅加達亞運拿下10公尺空氣步槍混合團體金牌，各自對於世大運有不同的看法，不過目標同樣都放在爭取2020年東京奧運門票。

▼林穎欣。

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▲▼世大運射擊代表隊，10公尺空氣步槍：呂紹全、林穎欣 。（圖／記者謝孟儒攝）

林穎欣在去年5月慕尼黑世界盃拿下10公尺空氣步槍個人金牌、亞運和呂紹全1拿下混合團體金牌，笑稱，「其實不喜歡別人一直拿亞運金牌來跟我說，因為又不是只會拿一次牌，以後還會拿啊！奧運剩下兩次機會拿門票，可以的話8月的巴西世界盃吧，越早拿越好，和11月的亞錦賽機會比較大。」

「世大運也是一個考核，我是第一次參加，練槍才四五年。」林穎欣說，「目標還是世界盃和奧運，不過體質關係韌帶鬆弛，左手和關節都很鬆，加上比賽多，不過去年也是在傷病的狀況下去打，說不定我就是要這樣狀態下打，才會打得好，痛的時候打比較好，世大運就爭取進決賽。」

▼呂紹全。

▲▼世大運射擊代表隊，10公尺空氣步槍：呂紹全、林穎欣 。（圖／記者謝孟儒攝）

呂紹全則是在亞運也斬獲10公尺空氣步槍個人賽銅牌，「這陣子有點小低潮，成績發揮不太好，槍枝和人的磨合，最近的槍比較調皮，我都這樣子大概一至兩周就會好了，亞運拿牌之後其實會有壓力，比較多人關注，對我期望也變高，應該要有怎樣的成績之類的。」

「我就盡量去做吧！目標一定是希望能夠參賽奧運。」呂紹全說，「我是第一次世大運，進決賽應該是會拉，拿牌就沒有什麼目標，世大運是一個檢測點，拿它來做考核近期的狀況，盡量去模擬比賽情況，也是希望可以在巴西世界盃拿到奧運資格，越早拿越好。」

▼ 世大運射擊代表隊共10人。

▲▼ 世大運射擊代表隊。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 世大運
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