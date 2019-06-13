射箭世錦賽／中華反曲弓男女團都取滿額　僅4國雙拿東奧門票

▲2018雅加達亞運,射箭反曲弓男子團體金牌。（圖／記者李毓康攝）

記者謝孟儒／綜合報導

於荷蘭斯海托亨博斯登場2019年射箭世界錦標賽，12日進行反曲弓團體16強賽事，中華男女團都順利晉級後對上法國，男團以5比4驚險晉級、女團則是以5比0橫掃，男女團都晉級8強，更雙雙搶下滿額的東京奧運門票。16強賽事結束僅有4國雙拿奧運資格。

2019年射箭世界錦標賽團體只要能夠進入前8，就能夠取得東京奧運三席滿額（男、女各三人）門票。中華反曲弓男團派出亞運班底的運魏均珩、湯智鈞及鄧宇成，三人在資格賽射出2034分，拿下淘汰賽第三種子位置，首輪輪空直接晉級16強，對上法國各拿2局平手，進入加射，中華隊以1支X、1支10、1支9分，力壓法國1支9分、2支8分，最終以總局數5比4晉級8強，8強將要對上印度，也拿下東京奧運參賽門票。

請繼續往下閱讀...

反曲弓女團派出譚雅婷、雷千瑩、彭家楙登場，最終以局數3比0橫掃法國晉級8強，8強將要對上白俄羅斯，也收穫東京奧運門票，其中譚雅婷、雷千瑩將第三度征奧。至此中華男女團都取得東京奧運三席滿額（男、女各三人）門票。

▼2018雅加達亞運,射箭反曲弓女子團體銀牌,彭家楙、雷千瑩、譚雅婷。（圖／記者李毓康攝）

16強賽事結束共有12個國家參賽隊伍拿下東京奧運門票，包括澳洲、白俄羅斯、中華隊、德國、大陸、印度、哈薩克、南韓、荷蘭、俄羅斯、大不列顛以及烏克蘭。

但其中男女團雙拿東京奧運滿額門票的只有4個國家：中華隊、南韓、大陸以及大不列顛，可說是相當不容易。澳洲、印度、哈薩克、荷蘭只有拿到男團奧運資格；白俄羅斯、德國、俄羅斯、烏克蘭則是只有拿到女團奧運資格。

▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

目前中華隊共有三個項目9人已經可以前進奧運，包括田徑男子標槍鄭兆村、射擊田家榛以及吳佳穎，再加上反曲弓男團魏均珩、湯智鈞及鄧宇成，以及女團譚雅婷、雷千瑩、彭家楙，目前射箭就有6人，堪稱是目前最大團出征奧運。

▼奧運射擊代表選手田家榛（左）、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）