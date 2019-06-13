中職／王鴻程頭部近身還罵看三X　陳重羽：真的不妥

▲王鴻程頭部近身球。（圖／截至CPBL TV）

記者王真魚／台南報導

統一獅12日14比9擊敗中信兄弟，兩隊6局因王鴻程對陳重羽頭部近身球二度引爆衝突，主審認為肢體動作過於激烈而將他趕出場。對於王鴻程的行為，陳重羽罕見動怒，他在賽後表示：「很多小朋友都在看，這樣嗆聲真的很不妥當。」

比賽進行到6局下，兄弟以8比9落後，王鴻程2出局二三壘有人時對陳重羽投出頭部近身球，陳重羽當下碎唸有詞，投打雙方對峙引發板凳清空，主審記兩邊各一次警告。

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王鴻程難掩激動情緒，三振掉陳重羽後振臂，甚至朝著統一獅休息室咆哮，再度引發板凳清空，連自家教練也看不下去，捕手教練陳智弘甚至對著他罵：「進去坐下啦！」王鴻程最後也因肢體動作過於激烈帶挑釁意味，而遭主審驅逐出場。

陳重羽賽後表示，事先知道對方控球不太好，站得離本壘板已經很遠，想要保護自己，沒想到仍被投一顆頭部近身球，「球朝身上來還好，但頭部畢竟比較危險，當下難免有情緒，對方又罵髒話『看三X』才會發生口角。」

王鴻程三振後還拉弓挑釁，陳重羽無奈表示，大家都是職棒球員，很多小朋友都在看，這種嗆聲方式真的很不妥。

9局上被代打，朱元勤替補敲出致勝安，陳重羽笑稱，原本是想出一口氣，但隊友最終打出安打幫助球隊贏球，還是值得開心的一件事。

