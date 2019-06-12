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世大運／楊昆弼搭擋前輩學臨場經驗　自信技術提升目標沒多想

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▲▼ 世大運射擊代表隊，不定向飛靶楊昆弼（藍）、劉宛渝（紅） 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲不定向飛靶楊昆弼 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

第30屆拿坡里世大運即將在7月登場，中華射擊代表隊名單也公布，共有10人（5男5女），其中去年印尼雅加達亞運不定向飛靶奪金的楊昆弼也入選奧運培訓。楊昆弼說，對於世大運沒有設定奪牌目標，就是打好每一場。

射擊代表隊蕭政文教練則表示，「主要是以奧運培訓做準備，沒有特別針對世大運加強，就是以平常訓練的為主，目前楊昆弼況很好，和劉宛渝搭擋混雙奪牌機會大，個人做個人的分數再結合起來，先搶六進入決賽是基本，本屆目標要搶下兩金。」

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▼ 左起楊昆弼、劉宛渝、定向飛靶李孟遠。

▲▼ 世大運射擊代表隊，不定向飛靶左起楊昆弼（藍）、劉宛渝、定向飛靶李孟遠 。（圖／記者謝孟儒攝）

楊昆弼則是剛在5月和前輩林怡君，搭擋出賽南韓世界盃在不定向飛靶混合團體賽，拿下銅牌，「每一次和前輩們比賽，都會學到很多臨場經驗，主要是心理層面幫助比較多，像是第一輪遇到亂流，設定上沒有達到，就會想要更好，讓心情更放鬆些。」

楊昆弼說亞運奪牌後其實有些壓力，要再維持就比較困難，會想要更好，在今年過完年後其實經歷了一些小低潮，「就讓自己完全沒有碰槍，放鬆在國內旅遊，回來之後再自信還有技術上面有更加提升。對於本屆世大運的目標其實沒有想到多，也沒有說一定要拿金牌，只是長途飛行是最累的。」

▼ 世大運射擊代表隊。

▲▼ 世大運射擊代表隊。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 楊昆弼
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