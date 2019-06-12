射箭世錦賽／反曲弓女團3比0橫掃法國　進8強取得東奧門票

▲彭家楙、雷千瑩、譚雅婷取得東京奧運門票。（圖／記者李毓康攝，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

2019射箭世界錦標賽於荷蘭斯海托亨博斯進行，12日進行男女團反曲弓16強賽，男子魏均珩、湯智鈞及鄧宇成率先拿下東京奧運門票，接著女團譚雅婷、雷千瑩、彭家楙登場，最終以局數3比0橫掃法國晉級8強，也收穫東京奧運門票，其中譚雅婷、雷千瑩將第三度征奧。

本屆世錦賽團體只要能夠進入前八，就能夠取得東京奧運三席滿額（男、女各三人）門票，中華女團在資格賽取得1998分僅次於南韓和大陸隊，以第三種子之姿首輪輪空直接進入16強，將對上法國，過去中華對上法國贏多輸少，相當有機會奪勝挺進8強。

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譚雅婷、雷千瑩和彭家楙曾在2017台北世大運射下反曲弓女團銀牌，去年亞運則是不敵南韓，同樣也收獲銀牌，如今三人出擊世錦賽，首局中華隊先以57比56驚險拿下。

第二局中華和法國一路平手戰到最後一箭，中華隊射中8分，但法國僅7分，中華再以55比54拿下第二局，第三局中華隊從開頭就一路領先，最終以55比49再拿一局，3比0橫掃法國奪勝。

譚雅婷、雷千瑩過去參加過兩屆奧運，2016年里約奧運一同拿下女團銅牌，而彭家楙則將首度出征奧運。