東京奧運積分排行　戴資穎休戰調整落至第八、陳雨菲暫排第一

▲戴資穎目前在東京奧運資格積分排名第八。（圖／CFP）



體育中心／綜合報導

目前穩居世界排名第一的戴資穎，因為自東京奧運積分賽展開以來，僅參加蘇迪曼盃，據最新的世界羽聯(BWF)公布最新一週的東京奧運參賽積分排行中，戴資穎從原本的第三名落到第八名，而上週超級300賽澳洲公開賽橫掃奧原希望的陳雨菲，以16665分暫排第一。

戴資穎的第一站奧運積分賽是在5月底的蘇迪曼盃，接下來6月賽事調整休息，專心訓練備戰7月的印尼公開賽以及8月的世錦賽，儘管這一個多月都沒有參賽，但戴資穎的世界排名仍不受影響，穩居球后寶座來到131週，陳雨菲在澳洲賽奪冠進帳7000分，以90365積分排在第二、奧原希望90336分排在第三。

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而東京奧運積分賽，目前陳雨菲以16665分暫排第一，奧原希望15186分排第二、山口茜14080分排第三，後依序為泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度辛度(P.V. Sindhu)、南韓小將安世英(AN Se Young)、印尼的東宗(Gregoria Mariska Tunjung)，戴資穎以10075分排名第八，不過因為積分賽會持續至明年4月26日，戴資穎仍有許多賽事能累積積分。

男單方面，目前周天成以13278分排名第三，王子維7650分排名第18。男雙方面，「麟洋配」王齊麟／李洋12108分排第六、廖敏竣／蘇敬恒11526分排第七。