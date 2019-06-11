戴資穎世界球后進入131周　7月印尼站拚二連霸再迎保衛戰

▲戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎儘管沒有參加剛結束的超級300賽澳洲公開賽，不過根據世界羽聯（BWF）最新一周的世界排名，儘管大陸陳雨菲追上，但仍然不影響他球后的位置，持續蟬連球后進入第131周，接下來的重要賽事將是7月16日開打的超級1000賽印尼公開賽。

戴資穎的第一站奧運積分賽是在5月底的蘇迪曼盃，接下來6月賽事調整休息，專心訓練備戰7月的印尼公開賽以及8月的世錦賽，而蘇迪曼盃結束後，世界第2的陳雨菲，在澳洲公開賽決賽擊敗第3的日本奧原希望奪冠，積分進帳7000分，不過陳雨菲以90365積分仍在第二、奧原希望90336分排在第三。

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戴資穎依舊以96225分穩坐球后進入第131周，預計要等到印尼公開賽才會上演球后保衛戰，上屆印尼站封后得戴資穎，同時也要尋求二連霸。女單4至10名沒有變動，依序為日本山口茜、印度頭號女單辛度（Pusarla V. Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、印度塞娜（Saina Nehwal），以及南韓一姊成池鉉。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊戴資穎 。（圖／CFP）