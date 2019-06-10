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陳雨菲澳洲站橫掃奧原希望奪冠　戴資穎球后寶座仍不影響

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,全英賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽澳洲公開賽9日進行各項決賽，女單決賽由世界第2的大陸陳雨菲以直落二（21：15、21：3），擊敗世界第3的日本奧原希望，拿下今年自己的第三座冠軍，不過積分上還是不會影響到世界球后戴資穎的寶座。

戴資穎並沒有參加澳洲公開賽，大會第一種子為奧原希望、第二種子則是陳雨菲，陳雨菲和奧原希望在決賽交手，第一局雙方在12平之後，陳雨菲連下5分拉開分差先拿下；到了第二局，奧原希望更只有拿到3分，陳雨菲直落二勝出。賽後陳雨菲提到，「為奧運積分賽有一個好的開頭很開心，知道奧原希望很能跑，因此做好了耐心和多拍準備，雖然奪冠仍發現自己的不足，像是第一局一開始的落後，怎樣進入更好狀態是要改進的。」

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陳雨菲順利奪冠後，也拿下今年第三座冠軍（全英公開賽、瑞士公開賽），本站積分進帳7000分，不過不影響戴資穎的世界第一位置，陳雨菲將以90365仍在第二、奧原希望90336分排在第三，戴資穎依舊以96225分穩坐球后。

戴資穎的球后寶座本周將可順利推進至136周，預計到了7月的印尼公開賽，才會再上演球后保衛戰。

關鍵字： 陳雨菲戴資穎奧原希望
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