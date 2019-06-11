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射箭世錦賽／男女團體12日戰法國爭奧運資格　個人賽4人32強

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▲▼譚雅婷。（圖／中華企業射箭聯盟提供） 。

▲譚雅婷。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

記者林育正／綜合報導

荷蘭射箭世錦賽我國反曲弓團體賽16強，都將在12日碰上法國隊，只要奪勝就能獲得奧運資格。而11日進行反曲弓個人賽，除了獲得輪空直接晉級32強的雷千瑩和湯智鈞，譚雅婷以及魏均珩也紛紛闖過前兩輪淘汰賽，接下來將在13日爭取晉級資格，最多能一舉進入4強。

反曲弓團體賽我國男女皆排名第3，獲得輪空資格，只要晉級8強就獲得3席滿額奧運門票。男子組方面排名14的法國5比4險勝德國；女子組法國同樣排名14，5比3險勝丹麥，雙雙晉級16強將與中華隊較量。

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個人賽方面，譚雅婷在資格賽排名第16，首輪碰上97名的蒙古選手一共射出5支10分箭以6比2輕鬆晉級。不過次輪碰上伊朗選手互相拉鋸6比4晉級，下一戰要等到台灣時間禮拜四，爭取16強資格。

彭家楙首輪6比0灌蛋香港選手鄔思恩，不過次輪表現一度不穩，2比6敗給菲律賓選手。不過菲律賓女將要晉級16強不好過，因為擋在前面的對手，是資格賽高居第2獲得輪空休息的我國好手雷千瑩。

男子組方面，魏均珩首輪6比5險勝捷克選手，次輪首回合僅拿到20分，最後靠著第5回合比利時對手出現7分，6比4險勝。魏均珩與資格賽第7輪空的湯智鈞，將在13日爭取16強資格。鄧宇成則是首輪7比1奧地利選手後，次輪3比7不敵泰國選手。

▲▼ 雷千瑩、彭家楙、譚雅婷 。（圖／國際射箭總會官網）

▲雷千瑩、彭家楙、譚雅婷。（圖／國際射箭總會官網）

關鍵字： 射箭世錦賽
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