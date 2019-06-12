射箭世錦賽／反曲弓男團5比4退法國晉8強　東京奧運門票到手

▲2018雅加達亞運,射箭反曲弓男子團體金牌。（圖／記者李毓康攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019射箭世界錦標賽於荷蘭斯海托亨博斯登場，中華隊反曲弓男團魏均珩、湯智鈞及鄧宇成資格賽射破全國拿下第三種子，晉級16強對上法國，雙方局數戰成4比4平手，進入加射，中華隊以總局數5比4晉級8強，也收下東京奧運參賽門票。

亞班底的運魏均珩、湯智鈞及鄧宇成三人在資格賽射出2034分，拿下淘汰賽第三種子位置，首輪輪空直接晉級16強，只要贏下法國晉級八強，就能搶下三席滿額東京奧運門票。第一局中華隊射出2支X、3支9分1支10，以57力壓法國55分拿下首局。

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不過第二局中華隊5支9分、1支10分總計55分小輸給法國的56分，雙方各拿一局，第三局中華隊射出1支X、2支10分、2支9分、1支7分總分55分，法國雖然有1支X、4支9分、1支8分總分只有54分，中華隊搶先聽牌。

但是第四局中華隊1支X、1支10、各2支8分及9分，以54分輸給1支10分、5支9分合計55分的法國，雙方局數上2比2平手進入加射，一隊各射三支箭，中華隊以1支X、1支10、1支9分，力壓法國1支9分、2支8分，最終中華隊以總局數5比4晉級8強，也拿下東京奧運參賽門票，8強賽的對手則是印度。

射箭反曲弓男團搶下東京奧運參賽門票後，也是繼田徑標槍男神鄭兆村、射擊田家榛、吳佳穎，第三個項目拿下參賽資格，稍晚反曲弓女團也要對戰法國，要再力拼3張滿額東京奧運門票。