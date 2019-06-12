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日桌賽／林昀儒、鄭怡靜唯二單打種子　混雙力拚連三站封王

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▲中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙近況不錯。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽中國、香港公開賽結束後，緊接著日本公開賽也於12日登場，中華隊男女共23人參賽，其中前兩站在混雙奪冠的林昀儒／鄭怡靜本次以第四種子出擊，將要力拼連三站封王。

中華隊本次共有11男12女參賽，單打方面，僅男單林昀儒排第16種子、女單鄭怡靜第8種子，其他選手都得從12日的資格賽打起，正賽32強從14日展開。雙打方面，男雙廖振珽／林昀儒世界排名第四、位列頭號種子，莊智淵／陳建安排在第4種子，女雙陳思羽／鄭先知、李昱諄／劉馨尹分別排在6、7種子，混雙林昀儒／鄭怡靜排在第4種子，16強正賽同樣從14日開始。

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▲廖振珽／林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲廖振珽／林昀儒混雙位列頭號種子。（圖／取自ITTF）

林昀儒／鄭怡靜這對今年首度搭配的混雙組合，半年來戰績始終不錯，3月先在挑戰級別的阿曼公開賽奪冠，接著5月又在中國桌賽連退大陸、日本第二度封王，上週的香港桌賽則是收穫連續第二站、合拍的第三冠。

本週來到日本桌賽，同樣是較高級別的白金賽事，再加上也是東京奧運的主辦國，許多國家都視為奧運的「預演」，日本還是派出丹羽孝西／伊藤美誠、香港同樣為黃鎮廷／杜凱琹，大陸除了一對「強強組合」樊振東／丁寧外，再度持續嘗試新組合許昕／朱雨玲，也讓林昀儒／鄭怡靜挑戰連續第三站封王充滿未知。

目前世界第三的許昕，今年先是和劉詩雯搭配摘下世錦賽混雙金牌後，接著中國桌賽改搭陳夢止步16強，本週再改搭朱雨玲，期望能在東京奧運前選出默契、實力最搭的陣容，為大陸摘下桌球項目首金。

▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

▲上週的香港桌賽林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 日桌賽林昀儒鄭怡靜混雙
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