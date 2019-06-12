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中職／加州建築師徐樂參加測試　許基宏弟弟再探職棒路

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▲中華培訓隊許吉仁。（圖／中職提供）

▲許吉仁。（圖／中職提供）

記者歐建智／台北報導

中華職棒新人測試會今年有191人參加創下新高，其中加州州立理工大學建築系高材生、綺麗珊瑚隊投手徐樂也在其中，中信兄弟許基宏弟弟許吉仁再度向職棒叩關。

徐樂不是棒球科班出身，小學打社區少棒，高中到美國就讀，但因表現不佳沒有什麼出賽機會，2009年暑假跟著兄弟二軍練球，回美後還是不理想，遇到郭泓志時受到鼓勵，想要朝職棒發展。

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他在加州州立理工大學（Cal Poly Pomona）建築系畢業後，在美國建築師事務所工作，旅美球員何紹彬到美國測試，找了徐樂擔任翻譯，去加州冬季聯盟且去馬林魚春訓。

回國後服替代役，到台東大王國中擔任教練，去年徐樂到南港高工擔任教練且自主練習，今年到宜蘭綺麗珊瑚棒球隊，並且報名參加中職新人測試會。

報名測試的還有Lamigo桃猿嚴宏鈞鈞的哥哥嚴宏仁、前職棒球員林琨瀚長子林桀晨，以及中信兄弟許基宏的弟弟許吉仁都來報名測試會並通過資格審核。

嚴宏仁在去年有參加新人測試會，但未獲得推薦。林桀晨在2016年入選過U21世界盃中華培訓隊名單，大學畢業後沒有選擇繼續打球，轉行跑去上海工作，如今又回來台灣，參加測試。

許吉仁在2017年參加中職新人選秀落選，先後在台壽保棒球隊、崇越隼鷹棒球隊打球，今年重新再來報名新人測試。

關鍵字： 中華職棒新人測試
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